Задержан вероятный соучастник теракта против Charlie Hebdo

36-летний Петер Шериф, известный под псевдонимом Абу Хамза, взят под стражу и должен быть выслан во Францию, сообщил глава французского Минобороны Флоранс Парли в пятницу, 21 декабря.

По версии следствия, задержанный регулярно поддерживал контакт с братьями Куаши. В интервью радиостанции RTL Парли пояснил, что Шериф "играл важную роль в организации" нападения на Charlie Hebdo, пишет DW.com.

По информации AFP, Петер Шериф воевал на стороне террористической группировки "Аль-Каида" в Ираке, где был задержан в 2004 году и приговорен к 15 годам заключения. Через три года исламист сбежал и отправился в Сирию. Позже его вновь задержали и выслали во Францию, где Шерифу после полутора лет тюрьмы удалось бежать в Йемен. В 2015 году власти США добавили Шерифа в список террористов в качестве члена йеменского отделения "Аль-Каиды".

Нападение на Charlie Hebdo