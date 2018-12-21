Бразилец Халк рассказал о зависти петербуржцев

Форвард перешел в «Зенит» вместе с бельгийцем Акселем Витселем летом 2012 года, за их трансферы санкт-петербургский клуб в общей сложности заплатил около 100 миллионов евро. Бразилец рассказал, что относился ко всем партнерам по команде с уважением и пытался наладить отношения, однако столкнулся с завистью с их стороны.

«Я забивал голы, а их никто не отмечал», — сказал Халк. По словам футболиста, через три месяца после перехода он попросил разрешения уйти из клуба, однако в руководстве призвали бразильца немного подождать. В итоге «Зенит» избавился от конфликтных игроков и, отмечает Халк, после этого атмосфера в команде наладилась.