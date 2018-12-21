Галерея: квартира с натяжными потолками в Ласнамяэ

Как пишет в объявлении маклер, один из плюсов квартиры - хорошая планировка. И это действительно так.

Квартира площадью 64,4 квадратных метра капитально отремонтирована, это видно по фотографиям. В прихожей, гостиной и частично на кухне положен натуральный паркет, в детской и спальне -ковролин. Любители натуральных потолков с подсветкой будут очень рады. В цену квартиры входит кухонная мебель с интегрированной техникой Electrolux.

Квартира находится в очень удобной части Ласнамяэ - на улице Вилисуу. Всё необходимое - детский сад, школы, медицинский центр, магазины, спортивные комплексы - в шаговой доступности. На автобусе до центра города можно добраться за 15 минут, остановка рядом. Во дворе - бесплатная парковка.

Энергосберегающий класс дома - D, благодаря этому коммунальные счета очень разумные и зимой, и летом.