Вербовка бармена из ресторана «Таллинн»: в рассекреченном архиве КГБ нашли карточку агента, ставшего митрополитом РПЦ

Как сообщает портал Kompromat.lv, будущий первосвятитель зарабатывал на жизнь барменом в рижском ресторане "Таллинн" и попал в поле зрения сотрудника КГБ Александра Ищенко. Состоялась стандартная вербовка, после чего Ищенко начал активное продвижение подопечного по служебной лестнице. В результате он был поставлен епископом в Латвию после кончины митрополита Рижского Леонида.

В свою очередь, митрополит Александр поручил своему куратору управлять реституционной собственностью, для чего Ищенко создал две коммерческие организации FONDS PC и FONDS-LC. В 1996 году от имени Синода митрополит выдал организации Александра Ищенко доверенность, в которой уполномочил управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками в Риге на улице Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви. Комментарий митрополита получить не удалось. Отметим, что Латвийская православная церковь входит в Московский патриархат (РПЦ).

Документы опубликованы на сайте архива в формате pdf. В частности, обнародованы 10 612 документов картотеки, в которую входят имена и активных в конце 1980-х годов агентов КГБ, и исключенных. Также 1-й отдел КГБ (разведка) вносил в этот архив общие данные о лицах, которые планировали выехать из СССР за рубеж, а также имена потенциальных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации.

В архиве имеется также картотека статистического учета агентуры КГБ - 4141 карточка. В ней все те же имена, что и в алфавитной картотеке, просто они сгруппированы по принадлежности к структурным единицам КГБ. Этот архив в советское время использовался для подготовки отчетности, поясняет издание.

Обнародована и картотека внештатных оперативных работников КГБ - лиц, которые на общественных началах оказывали чекистам помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны. В этом архиве находится 75 карточек. Внештатным оперативникам не давали позывных, а создавали аббревиатуру из первых букв имени, фамилии и отчества.

Планируется, что с 1 мая 2019 года после оцифровки будут обнародованы и другие документы, связанные с работой КГБ в Латвийской СССР.

Споры вокруг открытия архивов КГБ в Латвии шли на протяжении 20 лет. В итоге парламент Латвии утвердил, а президент подписал закон о публикации в интернете части документов КГБ Латвийской ССР до конца 2018 года. Латвийский Центр документирования последствий тоталитарного режима до 3 декабря должен был передать эти документы национальному архиву республики для их публикации на его странице в интернете до 31 декабря.

С 2015 года в Латвии начала работать специальная правительственная комиссия по изучению архивов КГБ Латвийской ССР, в состав которой вошли эксперты и историки. Задача комиссии - в течение трех лет провести историческое и юридическое исследование этих архивов, а также оценить моральный и материальный ущерб, причиненный Латвии и ее жителям. Комиссия до 31 мая 2018 года исследовала архивы КГБ, после чего рекомендовала обнародовать хранящуюся там информацию.

Министерство юстиции Латвии разработало проект правил, согласно которым уже с 1 мая 2019 года с архивами КГБ сможет ознакомиться широкий круг жителей республики. Документы будут доступны в национальном архиве и в интернете.