Популярный корпоративный мессенджер начал блокировать пользователей, посещавших Иран, Сирию и Крым

Речь идет о санкциях американских властей в отношении Кубы, КНДР, Ирана, Сирии и Крыма. Учетные записи пользователей Slack блокировались модераторами сервиса, которые пришли к выводу о связи этих аккаунтов с какой-либо страной из санкционного списка, пишет Newsru.com.

Как уточняет TechCrunch , уведомления о блокировке в основном получили пользователи бесплатных общедоступных групп Slack, тогда как владельцы платных аккаунтов сохранили доступ к ним. Среди прочих в числе пострадавших оказались те, кто в последние годы сообщал в соцсетях о личных поездках в Иран.

Slack closed my account today!



I’m a PhD student in Canada with no teammates from Iran!



Is Slack shutting down accounts of those ethnically associated with Iran?!



And what’s their source of info on my ethnicity?#slack #UsSanctions pic.twitter.com/mY8Ltczq8v — Amir (@a_h_a) 19 декабря 2018 г.

В компании подтвердили факт блокировки, пояснив, что заморозка аккаунтов произошла после обновления используемого мессенджером сервиса геолокации. Пользователям, которые хотят оспорить блокировку, было предложено обратиться в службу поддержки Slack.