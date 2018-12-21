Пт, 21.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
  • Rus.Postimees.ee
  • Авто/Техника
  • Популярный корпоративный мессенджер начал блокировать пользователей, посещавших Иран, Сирию и Крым

Популярный корпоративный мессенджер начал блокировать пользователей, посещавших Иран, Сирию и Крым

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Мессенджер Slack. Иллюстративное фото.

ФОТО: Slack

20 декабря пользователи корпоративного мессенджера Slack пожаловались в соцсетях на потерю доступа к своим учетным записям. В полученных ими уведомлениях говорилось, что аккаунты были заблокированы из-за санкций, введенных США в отношении ряда стран и территорий, пишет TJ.

Речь идет о санкциях американских властей в отношении Кубы, КНДР, Ирана, Сирии и Крыма. Учетные записи пользователей Slack блокировались модераторами сервиса, которые пришли к выводу о связи этих аккаунтов с какой-либо страной из санкционного списка, пишет Newsru.com.

Как уточняет TechCrunch, уведомления о блокировке в основном получили пользователи бесплатных общедоступных групп Slack, тогда как владельцы платных аккаунтов сохранили доступ к ним. Среди прочих в числе пострадавших оказались те, кто в последние годы сообщал в соцсетях о личных поездках в Иран.

В компании подтвердили факт блокировки, пояснив, что заморозка аккаунтов произошла после обновления используемого мессенджером сервиса геолокации. Пользователям, которые хотят оспорить блокировку, было предложено обратиться в службу поддержки Slack.

Издание Mashable отмечает, что для попадания в "черный список" пользователю достаточно было хотя бы раз войти в Slack из находящейся под санкциями страны или региона. При этом в Slack не учитывали, как давно тот или иной пользователь посещал Кубу, Иран, Крым, Сирию или КНДР.

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