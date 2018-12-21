Популярный корпоративный мессенджер начал блокировать пользователей, посещавших Иран, Сирию и Крым

20 декабря пользователи корпоративного мессенджера Slack пожаловались в соцсетях на потерю доступа к своим учетным записям. В полученных ими уведомлениях говорилось, что аккаунты были заблокированы из-за санкций, введенных США в отношении ряда стран и территорий, пишет TJ.
Речь идет о санкциях американских властей в отношении Кубы, КНДР, Ирана, Сирии и Крыма. Учетные записи пользователей Slack блокировались модераторами сервиса, которые пришли к выводу о связи этих аккаунтов с какой-либо страной из санкционного списка, пишет Newsru.com.
Как уточняет TechCrunch, уведомления о блокировке в основном получили пользователи бесплатных общедоступных групп Slack, тогда как владельцы платных аккаунтов сохранили доступ к ним. Среди прочих в числе пострадавших оказались те, кто в последние годы сообщал в соцсетях о личных поездках в Иран.
Slack closed my account today!— Amir (@a_h_a) 19 декабря 2018 г.
I’m a PhD student in Canada with no teammates from Iran!
Is Slack shutting down accounts of those ethnically associated with Iran?!
And what’s their source of info on my ethnicity?#slack #UsSanctions pic.twitter.com/mY8Ltczq8v
В компании подтвердили факт блокировки, пояснив, что заморозка аккаунтов произошла после обновления используемого мессенджером сервиса геолокации. Пользователям, которые хотят оспорить блокировку, было предложено обратиться в службу поддержки Slack.
Издание Mashable отмечает, что для попадания в "черный список" пользователю достаточно было хотя бы раз войти в Slack из находящейся под санкциями страны или региона. При этом в Slack не учитывали, как давно тот или иной пользователь посещал Кубу, Иран, Крым, Сирию или КНДР.