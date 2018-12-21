Адвокат: Сависаар мог бы назвать себя чистым как стеклышко

«Постановление госсуда прекратить уголовное делопроизводство связи с состоянием здоровья Эдгара Сависаара показывает, что даже если требуется очень много времени на то, чтобы это доказать, у системы правосудия эстонского государства все в порядке с ценностями», - передает слова Няэса BNS.

«Сегодня Эдгар Сависаар мог бы повторить, что он чист как стеклышко, поскольку обвинительный приговор не был вынесен. В то же время, уголовное следствие и судебный процесс продолжались восемь лет, что облегчило кошелек налогоплательщика и существенно изнурило здоровье Эдгара Сависаара», - сказал Няэс.

«Здесь государству стоило бы взглянуть в зеркало и спросить — есть ли у нас вообще настолько здоровые люди, которые выдержали бы восемь лет уголовного следствия и судебного процесса? Что нужно в дальнейшем сделать иначе, чтобы внятный ответ о вине или невиновности человека можно было получить до того, как обвинение развалится вместе со здоровьем обвиняемого?» - сказал адвокат.

«Эдгар Сависаар не признал себя виновным, поскольку не совершал действий, в которых его обвиняли. Прокуратура не смогла доказать противоположное. Пора принять факты вне зависимости от прежних позиций или предубеждений в отношении Эдгара Сависаара», - заявил Няэс.

Госсуд признал обвиняемого в коррупции бывшего мэра Таллинна и экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.