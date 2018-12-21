Картина дня: Сависаар избежал суда, интернет-мошенники и роскошное жилье экс-сотрудников Danske

Госсуд решил: дело в отношении Сависаара прекращено

Сегодня Госсуд принял решение, согласно которому экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара признали неподсудным по состоянию здоровья. Читайте далее...

Лес рубят – щепки летят: в борьбе с отмыванием денег банки отказываются обслуживать иностранные компании

Ольга рассказала Rus.Postimees, что, согласно информации, полученной от сотрудника одного банка, Финансовая инспекция дала распоряжение эстонским банкам проводить более сложную процедуру проверки компаний с акционером неэстонцем, а также избавляться от таких клиентов. Читайте далее...

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп одобрил вывод американских войск из Сирии. Читайте далее...

Рыйвас: первое место Тоом говорило бы о поддержке Ратасом антиэстонской политики

Таави Рыйвас, планирующий принять участие в выборах в Европарламент в рядах Партии реформ, считает, что если первым номером Центристской партии станет Яна Тоом, это будет говорить о поддержке председателем партии Юри Ратасом антиэстонской политики. Читайте далее...

Основные действующие лица аферы в банке Danske любили дорогую недвижимость

Роскошные дома и дорогие квартиры в элитных районах Таллинна – основные действующие лица аферы в банке Danske Danske ценили фешенебельную недвижимость. Читайте далее...

Жителей Эстонии предупреждают: если вы получили такое письмо, ваши личные данные пытаются украсть

Многие пользователи электронной почты в Эстонии сегодня после полудня получили из Словакии письмо, в котором содержатся угроза и ссылка, на которую ни в коем случае нельзя кликать. Читайте далее...

Сам себе сделал подарок к Рождеству: житель Эстонии выиграл в лотерею более 325 000 евро

В передаче Suur Lotokolmapäev состоялся розыгрыш джекпота Bingo loto на сумму 325 776,70 евро. Счастливый билет был куплен в интернете, сообщает Eesti loto. Читайте далее...

Новогодний прием мэра Кохтла-Ярве начался со свиста

В Кохтла-Ярвеском горсобрании, как и предполагалось, не прошел вотум недоверия мэру города Людмиле Янченко. Присутствовавшие на заседании горсобрания протестующие решили продолжить борьбу и устроить пикет в месте проведения новогоднего приема мэра, чтобы все гости это увидели. Читайте далее...

«Россия не нападет»: Тийт Вяхи считает, что Эстония могла бы меньше тратить на оборону

По словам бывшего премьер-министра и предпринимателя Тийта Вяхи, Эстония выделяет слишком большие средства на оборону. Читайте далее...

Нефть рухнула и потащила за собой рубль

Цена нефти марки Brent опустилась на пять процентов — до 54,28 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. На этом фоне курс рубля на Московской бирже упал на два процента относительно курса евро. Читайте далее...

Адвокат просит Госсуд отменить приговор Елизавете, убившей в Таллинне молодого человека

Присяжный адвокат Леэло Вийль подала в Государственный суд кассационную жалобу на решение Таллиннского окружного суда по делу 21-летней Елизаветы Капитоновой из Нарвы, которую обвинили в убийстве 22-летнего молодого человека у Певческого поля в Таллинне. Читайте далее...

Как охотник стал добычей: исповедь российского шпиона

Для 35-летнего капитана ВВС Литвы Сергея Пушинаса это должен был быть просто очередной поход на зимнюю охоту. Но в какой-то момент он заметил красный огонек, светивший из кармана его партнера по охоте. С этого начались события, остановить развитие которых уже не получилось. Читайте далее...

Семейное насилие в Эстонии: полиция получает 40 вызовов в день

Как правило, во время праздников возрастает количество случаев семейного насилия, свидетелями которого зачастую становятся дети. Именно поэтому Министерство социальных дел, Министерство внутренних дел, Департамент полиции и погранохраны, Департамент социального страхования, а также прокуратура призывают замечать случаи насилия и сообщать о них. Читайте далее...

Фото: в магазинах Эстонии обнаружены опасные игрушки и потребительские товары