Фото и видео: эксклюзивная прибрежная вилла в Меремыйза

Вилла площадью 472,5 м² была построена в 2008 году. При выполнении внешних и внутренних работ использовались исключительно высококачественные строительные материалы. Дом состоит из семи комнат, пять из которых - спальни.

Из всех комнат открывается вид на море. Участок площадью 5346 м² также граничит с морем.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены: просторная гостиная с открытой кухней и баром, кабинет, две спальни в удаленной от гостиной тихой части здания, зона СПА с дровяной и паровой банями и джакузи на четыре персоны.

Второй этаж дома разделен на две отдельные части. В одной расположен лестничный холл, главная спальня с ванной, душем и гардеробной. Во второй части находятся две спальни, которые соединены между собой ванной комнатой. В каждой из спален имеется отдельная гардеробная.

ФОТО: KV.EE

Есть гараж на две машины, а также навес для парковки перед домом. Вилла находится на закрытой охраняемой территории. В 250 метрах от участка расположен причал.