Фото и видео: эксклюзивная прибрежная вилла в Меремыйза

Гармоничное современное здание на берегу моря понравится самому строгому ценителю элитной недвижимости.
Вилла площадью 472,5 м² была построена в 2008 году. При выполнении внешних и внутренних работ использовались исключительно высококачественные строительные материалы. Дом состоит из семи комнат, пять из которых - спальни.
Из всех комнат открывается вид на море. Участок площадью 5346 м² также граничит с морем.
На первом этаже расположены: просторная гостиная с открытой кухней и баром, кабинет, две спальни в удаленной от гостиной тихой части здания, зона СПА с дровяной и паровой банями и джакузи на четыре персоны.
Второй этаж дома разделен на две отдельные части. В одной расположен лестничный холл, главная спальня с ванной, душем и гардеробной. Во второй части находятся две спальни, которые соединены между собой ванной комнатой. В каждой из спален имеется отдельная гардеробная.
Есть гараж на две машины, а также навес для парковки перед домом. Вилла находится на закрытой охраняемой территории. В 250 метрах от участка расположен причал.
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