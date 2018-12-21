…А он упорно ползет на кладбище

Впрочем, сам он считает, что в чистом виде нет ни утопий, ни антиутопий, и что любая большая книга несет в себе элементы и того, и другого. Как, к слову, по его же мнению, сегодня нет в том же «чистом виде» ни тоталитаризма, ни демократии.

Мы гибриды изучаем не по Мичурину

Что касается этого последнего утверждения, то здесь гость «Импрессума», по его собственным словам, не претендует на оригинальность. В качестве единомышленника он, в частности, цитирует известного российского поэта, писателя и диссидента Дмитрия Быкова, который, кстати, буквально в тот же день, когда проходила встреча в медиа-клубе, выступал в большом зале Национальной библиотеки Эстонии: «У нас сегодня гибридная демократия». Прямая аналогия с гибридными войнами…

К слову о таковых. Среди пророчеств-предупреждений Оруэлла о том, какие опасности подстерегают человечество, есть и такое: достижение тайных договоренностей правительств разных стран и так называемых «внутренних партий» о продолжении локальных войн между ними ради удержания у власти. Вам это ничего не напоминает?

Постоянно тлеющий конфликт в Донецкой и Луганской областях… Керченский пролив… Плавное перетекание вооруженного противостояния сверхдержав из Кореи и Вьетнама, через «промежуточные» Ливию, Ирак и «неудачный» Египет, – в Югославию и Сирию… Достаточно?

Один из главных посылов Вячеслава Недошивина для обеих аудиторий (а встречи проходили как в формате публичного выступления, так и в рамках дискуссии экспертов: журналистов, экономистов, педагогов и деятелей культуры) состоял в том, что человечество обречено топтаться по замкнутому кругу. Ни одна из социально-экономических и идеологических моделей построения общества не может быть признана удовлетворительной, и все они нуждаются в совершенствовании. Но всякая попытка исправить существующее положение путем революции или иной формы протеста недовольных масс заканчивается тем, что вожаки, возглавляющие такое движение, придя к власти, сами взгромождаются на пьедесталы свергнутых властителей и начинают вести себя точно так же, как их предшественники.

На предмет нравственности социализма можно поспорить: один только пример преследований за чтение запрещенной литературы уже наводит на сомнения по этому поводу.

Желая изложить свою позицию в сжатой форме, гость цитирует одного из наиболее парадоксальных мыслителей ХХ века, священника Александра Шмемана (который, кстати, родился в Таллинне, хотя большая часть его жизни прошла во Франции и затем в США): «Первородный грех демократии – это ее органическая связь с капитализмом. Социализм из всех образцов, которые мы видели, привлекает нас заложенной в нем нравственностью. Но он сегодня нежизнеспособен. Капитализм жизнеспособен, но абсолютно безнравственен. Даже искусство и литературу он превращает в товар и в наживу. И это неизбежный процесс. Демократия присуща только капиталистическому обществу. Но эту же демократию капитализм разлагает и извращает».

На предмет нравственности социализма можно поспорить: один только пример преследований за чтение запрещенной литературы уже наводит на сомнения по этому поводу. Хотя… Сказано ведь: «заложенной в нем нравственностью».

Уже в частной беседе, после всех выступлений и дискуссий, я задал своему тезке и отчасти коллеге (по журналистике) вопрос: так что же, получается, что выхода из этого тупика у человечества нет? А пресловутый «третий путь»?

На что Вячеслав Михайлович только развел руками.

Тогда я процитировал «Пикник на обочине» братьев Стругацких (которых, к слову, Недошивин не считает настоящими писателями): «Вы спросите меня, чем велик человек? Тем, что создал вторую природу? Что привел в действие силы почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на всё это, уцелел и намерен уцелеть и далее».

Мне показалось, что мой собеседник, как минимум, не нашел, что возразить…