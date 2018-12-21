Пт, 21.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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  • Сам себе сделал подарок к Рождеству: житель Эстонии выиграл в лотерею более 325 000 евро

Сам себе сделал подарок к Рождеству: житель Эстонии выиграл в лотерею более 325 000 евро

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Билет Bingo loto.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В передаче Suur Lotokolmapäev состоялся розыгрыш джекпота Bingo loto на сумму 325 776,70 евро. Счастливый билет был куплен в интернете, сообщает Eesti loto.

Победителем стал молодой мужчина из Пярнумаа, который практически каждую неделю играет в Bingo и Vikinglotto. Определенного набора цифр у него нет, обычно он использует случайные комбинации.

Занятый в сфере производства счастливчик рассказал при оформлении выигрыша, что из-за отсутствия времени счастливый билет едва успел купить билет: совсем незадолго до завершения розыгрыша. О своей победе он узнал только на следующее утро: вечером он слышал о крупном выигрыше, но никак не мог связать его с собой. «Я никогда не думал, что мог бы сорвать джекпот, настолько это маловероятно!» - отмечает счастливчик.

О своей удаче он пока рассказал только спутнице жизни, конкретных планов, что делать с деньгами, у него нет. «Рождественские подарки уже куплены, поэтому выигрышная сумма будет ждать более крупных покупок», - добавил победитель.

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