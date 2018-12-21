Сам себе сделал подарок к Рождеству: житель Эстонии выиграл в лотерею более 325 000 евро

Победителем стал молодой мужчина из Пярнумаа, который практически каждую неделю играет в Bingo и Vikinglotto. Определенного набора цифр у него нет, обычно он использует случайные комбинации.

Занятый в сфере производства счастливчик рассказал при оформлении выигрыша, что из-за отсутствия времени счастливый билет едва успел купить билет: совсем незадолго до завершения розыгрыша. О своей победе он узнал только на следующее утро: вечером он слышал о крупном выигрыше, но никак не мог связать его с собой. «Я никогда не думал, что мог бы сорвать джекпот, настолько это маловероятно!» - отмечает счастливчик.