С субботы разрешено пешком выходить на лед Чудского озера

С 22 декабря в Эстонии наряду с озерами Теплое, Псковское, Ванику, Паттина, Крийва и Пабра разрешено также выходить пешком на лед Чудского озера на территории Эстонии в пределах уездов Йыгева и Тартумаа на расстояние до трех километров от берега, сообщила Лыунаская префектура.

По данным погранохраны, средняя толщина льда на Чудском озере составляет 5-20 см, что значит, что уже безопасно выходить на лед пешком. В то же время, нужно сохранять осторожность, поскольку местами ледовые условия на озерном комплексе сильно различаются.

Глава кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс посоветовал при выходе на лед обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон, навигационное устройство и ледовое шило и предупредить близких. «Перед выходом на озеро нужно оценить состояние здоровья и запасы сил, чтобы позже без проблем вернуться к близким», - сказал Эрнитс.