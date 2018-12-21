Немножко лета: вот как выглядит внутри эта затерянная в лесах избушка

Процесс строительства так понравился Витцлингу, что он решил на этом не останавливаться. «Я попросил у собственника земли разрешение на строительство таких домиков и, к счастью, получил его. Я хочу делать это для тех, кто не умеет строить сам. Хотя, впрочем, когда я начинал строить свой домик, я тоже ничего не умел», - рассуждает строитель.