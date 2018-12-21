Немножко лета: вот как выглядит внутри эта затерянная в лесах избушка
Несмотря на замшелую крышу и крошечные размеры, этот домик обладает всем необходимым для того, чтобы провести в нем, например, теплые летние деньки, предлагает портал Kodustiil.
Этот сказочный домик построил своими руками в вашингтонских лесах учитель математики Джейкоб Витцлинг.
Большая часть избушки построена из найденных в лесу упавших деревьев или подобранного на стройплощадках выброшенного материала. «А вот окна я спас из здания боулинга, которое собирались сносить», - рассказывает учитель-строитель.
Процесс строительства так понравился Витцлингу, что он решил на этом не останавливаться. «Я попросил у собственника земли разрешение на строительство таких домиков и, к счастью, получил его. Я хочу делать это для тех, кто не умеет строить сам. Хотя, впрочем, когда я начинал строить свой домик, я тоже ничего не умел», - рассуждает строитель.
Смотрите интересное видео о строительстве избушки: