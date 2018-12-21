Пт, 21.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина
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  • Немножко лета: вот как выглядит внутри эта затерянная в лесах избушка

Немножко лета: вот как выглядит внутри эта затерянная в лесах избушка
Смотрите фото и видео

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ФОТО: Kuvatõmmis videost

Несмотря на замшелую крышу и крошечные размеры, этот домик обладает всем необходимым для того, чтобы провести в нем, например, теплые летние деньки, предлагает портал Kodustiil

Этот сказочный домик построил своими руками в вашингтонских лесах учитель математики Джейкоб Витцлинг. 

Скриншот с видео

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Скриншот с видео

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Большая часть избушки построена из найденных в лесу упавших деревьев или подобранного на стройплощадках выброшенного материала. «А вот окна я спас из здания боулинга, которое собирались сносить», - рассказывает учитель-строитель. 

Скриншот с видео

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Скриншот с видео

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Процесс строительства так понравился Витцлингу, что он решил на этом не останавливаться. «Я попросил у собственника земли разрешение на строительство таких домиков и, к счастью, получил его. Я хочу делать это для тех, кто не умеет строить сам. Хотя, впрочем, когда я начинал строить свой домик, я тоже ничего не умел», - рассуждает строитель.

Скриншот с видео

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Смотрите интересное видео о строительстве избушки:

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