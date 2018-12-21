Нарва хочет, чтобы автобусы стали больше, а графики - плотнее

Директор Нарвского департамента городского хозяйства Елена Скулачева обратилась в Ида-Вируский центр общественного транспорта в связи с подготовкой гостендера на организацию обслуживания линейных автобусных перевозок на 2020 год и сообщила, что обслуживающие сейчас город Нарву уездные линии не удовлетворяют потребности жителей, передает «Северное побережье».
«Просим вас учесть при составлении тендерных документов, что нынешний утвержденный график движения на линиях №31 и №903 не всегда учитывает потребности и спрос жителей Нарвы. Сейчас автобусы на линиях №31 и №903 работают в часы пик с увеличенной нагрузкой», - пишет Скулачева.
По ее словам, ситуация особенно обостряется в летний сезон, а также в период Рождества и Нового года, а бесплатный транспорт еще больше увеличивает проблему на маршрутах Нарва - Нарва-Йыэсуу и Нарва - Силламяэ.
«Чтобы избежать перегрузок автобусов в новом периоде общественного обслуживания, а также обусловленных ими перебоев в работе общественного транспорта, просим взвесить возможность увеличить объемы рейсов и/или добавить нового оператора для обслуживания этих линий. Просим также рассмотреть возможность использования на уездных линиях сочлененных автобусов или автобусов с количеством мест до 97, а также исключить на уездных линиях использование обычных городских автобусов без ремней безопасности», — сообщает директор Нарвского департамента городского хозяйства Ида-Вирускому центру общественного транспорта.