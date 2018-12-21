Нарва хочет, чтобы автобусы стали больше, а графики - плотнее

«Просим вас учесть при составлении тендерных документов, что нынешний утвержденный график движения на линиях №31 и №903 не всегда учитывает потребности и спрос жителей Нарвы. Сейчас автобусы на линиях №31 и №903 работают в часы пик с увеличенной нагрузкой», - пишет Скулачева.

По ее словам, ситуация особенно обостряется в летний сезон, а также в период Рождества и Нового года, а бесплатный транспорт еще больше увеличивает проблему на маршрутах Нарва - Нарва-Йыэсуу и Нарва - Силламяэ.