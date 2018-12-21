Сависаару вернут конфискованные деньги и средства, потраченные на адвоката

В рамках следствия у Сависаара конфисковали около 200 000 евро и 300 000 эстонских крон. По словам защищающего интересы Сависаара присяжного адвоката Оливера Няэса, Сависаар также обязательно будет добиваться компенсации затрат на защиту. «Точная сумма пока только подсчитывается, но можно сказать, что это шестизначное число», - сказал Няэс BNS в пятницу.