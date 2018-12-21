Сависаару вернут конфискованные деньги и средства, потраченные на адвоката

Экс-лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару, которого в пятницу окончательно признали неподсудным, вернут арестованные в рамках предварительного следствия деньги и потраченные на защиту средства, в общей сложности сотни тысяч евро.
В рамках следствия у Сависаара конфисковали около 200 000 евро и 300 000 эстонских крон. По словам защищающего интересы Сависаара присяжного адвоката Оливера Няэса, Сависаар также обязательно будет добиваться компенсации затрат на защиту. «Точная сумма пока только подсчитывается, но можно сказать, что это шестизначное число», - сказал Няэс BNS в пятницу.
В пятницу Госсуд признал обвиняемого в коррупции бывшего мэра Таллинна и экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.
Госсуд на основании жалобы, поданной присяжными адвокатами Оливером Няэсом и Греттой Олтъер-Тимберг, аннулировал постановление Таллиннского окружного суда, решившего, что судебный процесс над Сависааром должен продолжаться.
В соответствии с решением госсуда вступает в силу постановление Харьюского уездного суда о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.