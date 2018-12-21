Юлия Пересильд: кино должно переворачивать, иначе зачем эти кровь и пот?

В ноябре этого года «Рассказы Шукшина» отметили десять лет со дня премьеры. «Да, мы играем этот спектакль давно – и, главное, интенсивно, – говорит Юлия. – Есть спектакли, которые играются по десять лет, но не так часто. Чем мы можем – ну, не похвастаться, но погордиться точно, – так это тем, что "Рассказы Шукшина" охватили все части света. Мы ездили и в Китай, и в Мексику, и в США, и на Сахалин...»

С фуфаек и валенок Шукшин только начинается

– И реакция в разных частях света была одинаковой?

– Да. Как ни удивительно.

– Как это у вас получается – после десяти лет играть так, будто спектакль выпущен вчера?

– Мне кажется, у Алвиса есть какой-то ключик к человеческим сердцам... Когда мы спрашивали: «Что мы играем в этой сцене? А что в этой?..» – он часто говорил: «Не знаю, что вы будете играть, но очень важно, чтобы вы любили этих людей, своих героев». Поначалу для нас это были слова... общие, что ли. Но уже к премьере мы понимали, что это самые главные слова.

– И вы за десять лет своих героев не разлюбили?

– Нет. Мы же со многими из них познакомились лично, когда ездили на Алтай. К сожалению, многих из них уже нет на свете...

– Алвис Херманис не раз упоминал о том, как по его настоянию все актеры в период репетиций ездили в Сростки, родную деревню Шукшина...

Чудик – это человек без адреса, человек предельной искренности, с очень своеобразным внутренним миром, который не позволяет ему реагировать на внешний мир как-то обыденно. Чудик на всё реагирует очень по-своему.

– Мы много что оттуда вынесли. И встречи с этими людьми, и общение друг с другом. Мы поехали на Алтай на две недели, думали, три дня походим, посмотрим, потом начнем репетировать. Репетиций в привычном понимании так и не было. Но на самом деле мы репетировали каждую секунду – когда общались с людьми, выпивали с ними водки, самогона, медовухи, заходили к ним в дом, получали приглашение заночевать, чтобы не возвращаться в нашу гостиницу в Бийск или Барнаул... Из всего этого и сложился спектакль.

– Насколько вам, родившейся и выросшей во Пскове и повзрослевшей уже после распада СССР, близки тексты Шукшина, о которых иногда говорят, что они советские и деревенские?