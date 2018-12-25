Эвелина Хромченко – таллиннским модницам: добавьте специи в свой гардероб!

- Невозможно всю жизнь сидеть на диете
- Мода в Таллинне – без перебора, но…
- Позвольте себе чуть-чуть лишнего
- Создайте ощущение солнца в душе
Признанный российский эксперт в мире моды, звезда Первого канала Эвелина Хромченко, недавно посетившая Эстонию, в эксклюзивном интервью балтийским журналистам рассказала, легко ли менять модные привычки большой страны и дала несколько советов таллиннским модницам и модникам.
– Вы больше десяти лет являетесь ведущей ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале. Легко ли менять модные привычки большой страны?
– Честно говоря, я лишь вношу вклад в большое общее дело, которое является плодом работы огромной команды. И, несомненно, основные лавры в этой ситуации принадлежат искусным стилистам – лучшим не только в нашей стране, но и во всем мире. Каждый из них с огромным удовольствием готов поработать с манекеном и моделью, параметры которой приближены к идеальным. А вот попробуйте изменить к лучшему гардероб женщины, которая моделью не является и работает совершенно в другой области: спасает жизни в скорой помощи, печет хлеб, доит коров, строит мосты или учит детей. Но мы это делаем! И совершенно не обязательно, чтобы наша героиня – при всех ее прекрасных качествах, уровне образования и мастерства – демонстрировала параметры, которые характерны совершенно для другой профессии.
Женщина имеет право быть разной! Она вправе иметь разный размер, разный паспортный возраст, разный цвет волос или глаз.
При этом она всегда остается женщиной, мечтающей (чего уж греха таить!) быть красивой с утра до вечера. И так 365 дней в году – столько лет, сколько ей отпущено богом. Задача нашей команды – сделать красивой любую женщину, независимо от ее формата и анатомии, но согласно ее пристрастиям, привычкам и расписанию.
Мы должны превратить обыкновенную женщину в самую лучшую версию самой себя, не делая из нее другого человека, а всего лишь помогая ей открыть в себе лучшие качества и увидеть самые сильные стороны в своей собственной внешности.
– Вы утверждаете, что мода — это не высшая математика, это игра. И не для избранных, а для всех. Как вы пришли к этому пониманию?
– Я всегда это знала! Уверенность в этом идет из семьи. Когда ты воспитываешься с мыслью о том, что все люди красивы, и не только знаешь, но и умеешь видеть это вокруг, становится совсем несложно продемонстрировать им самим, в чем их прелесть.
Раньше мне приходилось долго добираться до центра Москвы на метро, когда я ездила из своего дома на Каширском шоссе на занятия в МГУ. И если в тот момент я не читала учебник и не писала статью, то занимала себя тем, что просто рассматривала людей.
Моим самым любимым развлечением было придумывать разные образы дамам, стоявшим напротив меня в метро, которые, видимо, просто забыли о том, что они красивы и почему-то портили свою красоту совершенно неправильной формой шапки, неверно подобранным цветом или странным макияжем.
Меня всегда удивляло, почему женщина сама этого не видит и не может подчеркнуть свои прекрасные природные данные, унаследованные от родителей, так чтобы все это заметили. И тогда я пришла к выводу, что, оказывается, люди не всегда знают о том, что они красивы, не всегда понимают, в чем именно они хороши, и довольно часто – в рамках давления стереотипов – не представляют, как они могут выглядеть. И это мое развлечение через некоторое время переросло в профессию.
– Предполагали ли вы когда-то, окончив с красным дипломом журфак МГУ, что мода станет делом всей вашей жизни?
– Когда я заканчивала МГУ, я уже работала в области моды, поскольку у каждого журналиста есть своя специализация – мы же не можем писать и говорить обо всем. В свое время я работала и в новостных блоках, потому что это лучше всего формирует профессию, заставляет тебя коротко говорить о главном, выбирать самые важные части сообщения. Тем не менее, моя специализация сразу же была связана с тремя темами, из которых впоследствии осталась только одна. Поясню. Я начала работать еще в школе, когда мне было 14 лет. В принципе, о чем может рассказывать в большом СМИ 14-летняя девочка? Только о том, что ее действительно интересует. А что интересует девочку в 14 лет? Конечно же, мода, красота и мальчики! Впоследствии это стало моими специализациями: мода, красота и психология. Постепенно я сфокусировалась именно на моде. И вот я в Таллинне раздаю интервью, и мне это очень приятно!
– Как же выглядеть «на миллион» вне зависимости от бюджета, возраста и национальных привычек? Сколько шагов нужно сделать, чтобы найти свой стиль в одежде?
– На самом деле, вы уже выглядите на миллион, просто не знаете об этом! Довольно часто вы мешаете себе выглядеть на миллион благодаря тем стереотипам, которые кем-то навязаны. Самое важное – понять в определенный момент, что эти стереотипы вам не нужны. Они мешают не только хорошо выглядеть, но и счастливо жить. Во-первых, как данность нужно принять тот факт, что вы красивы. И если до сих пор вы по какой-то причине еще не увидели этого, ваша задача – наконец-то осознать, что вам дан огромный дар. Вы сами ходите, слышите, видите? Значит, вы уже счастливейший человек, ведь вовсе не всем так повезло, как вам. Поэтому давайте адекватно оценивать божьи дары, особенно сейчас – в предрождественское время. Об этом стоит задуматься.
Запомните! Во-первых, вы красивы и счастливы в принципе, потому что у вас есть огромный божий дар – здоровье. Желаю вам его как можно больше в Новом году и на протяжении всей жизни. Во-вторых, ваша задача – не ругать то, что вам не нравится в себе, а хвалить то, что вам в себе нравится, и подумать, как показать это красивое всем остальным. Ну, и спрятать все остальное.
Идеальная длина юбки женщины – это та длина, которая показывает самую красивую часть ее ноги и закрывает все остальное. Идеальное декольте показывает то, что у вас прекрасно.
У кого-то – это плечи, у кого-то – шея, а у кого-то – «зона греха», как называет ее мой коллега Александр Васильев. Кто-то гордится своей кожей, а кто-то рельефом. Давайте подумаем, чем конкретно гордитесь вы, и именно это подчеркнем. У кого-то красивая тонкая талия, у кого-то роскошная грудь, у кого-то прекрасные бедра, у кого-то замечательная форма кисти руки, длинные пальцы или ресницы, красивые волосы, изящная линия профиля… Да, мало ли что может быть прекрасно в каждой из нас! Это мы с вами и будем подчеркивать.
Разобравшись с самыми красивыми элементами, которые необходимо подчеркнуть, следует обязательно определиться с базовым гардеробом. Помните, что модные новинки – к примеру, серебряная маленькая сумочка, на которую вы так долго смотрели в витрине, – это вишенка на торте, а сам торт выглядит не так парадно и празднично, как кажется на первый взгляд. Праздничное платье – это из зоны вишенки, вы сами справитесь с этой задачей. А моя задача – сделать так, чтобы вы были грамотно одеты с утра до вечера, не задумываясь о том, что надеть с утра, когда вам нужно идти на работу, а не на праздник.
Моя уникальная формула – 25 элементов базового гардероба, 25 модных инвестиций. Это работает всегда, везде и на всех. В Таллинн я приехала с лекцией как раз о вишенках на ваш торт, чтобы поговорить об огромном количестве трендов на весну и лето 2019 года. Почему так рано? Потому что именно сейчас вы будете делать предновогодние покупки, и я хочу, чтобы купленные наряды служили вам дольше, став ценной инвестицией.
Впереди – рождественские распродажи. Мы прекрасно понимаем, что это самое выгодное вложение, когда можно купить вещи дешевле. Так вот, когда вы будете охотиться на пред- и построждественских распродажах, очень важно ставить перед собой задачу, связанную с вашим повседневным гардеробным меню, а не с вашими десертами.
Десерт в гардеробе вы можете позволить себе только по праздникам, а вот хлеб, масло, воду и куриный бульон вашего гардероба как раз-таки и должны приобретаться вами в самое ближайшее время.
Именно поэтому я раньше всех в мире с моей командой готовлю самое большое в мире (нисколько не преувеличивая!) исследование по поводу трендов предыдущего и будущего сезонов. Отправляясь за покупками и вспомнив, что я рассказывала, вы сможете покупать вещи не сиюминутные, а такие, которые прослужить вам долго, потому что не мы для платья, а платье для нас.
Всегда помните: это не вы неправильны – это платье подобрано неверно! Знайте, что мода – это не высшая математика, это игра. Если вы не знаете правил, в этом нет ничего страшного, для этого есть я. Поверьте, я легко и быстро эти правила вам объясню.
– И напоследок, не могли бы вы дать несколько модных советов таллиннским модникам и модницам. Какие актуальные тенденции весенне-летнего сезона следует иметь в виду?
– Надо отдать должное жителям Таллинна. На протяжении всей моей истории взаимоотношений с Балтийским регионом, как раз-таки таллиннские модницы и модники были теми, кто умел грамотно оперировать небольшим количеством элементов. И этого достаточно для того, чтобы произвести лучшее впечатление. Тема перебора, к счастью, здесь не звучит громко. На мой взгляд, в связи с теми погодными условиями, которые здесь царят, регион нуждается в дополнительных элементах, которые могут создать людям приятное настроение и ощущение солнца в душе. Полагаю, что здесь не нужно стесняться: если тебе кажется, что какой-то элемент создаст такое настроение, сейчас, в предпраздничное время, – тот самый момент, чтобы этим воспользоваться.
Позвольте себе чуть-чуть лишнего, слегка больше специй в своем гардеробе, чем вы обычно используете. Когда, как не во время праздника? Потому что невозможно всю жизнь сидеть на диете, в том числе и на гардеробной. Иногда можно полакомиться и пирожным.