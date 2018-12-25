Эвелина Хромченко – таллиннским модницам: добавьте специи в свой гардероб!

– Предполагали ли вы когда-то, окончив с красным дипломом журфак МГУ, что мода станет делом всей вашей жизни?

– Когда я заканчивала МГУ, я уже работала в области моды, поскольку у каждого журналиста есть своя специализация – мы же не можем писать и говорить обо всем. В свое время я работала и в новостных блоках, потому что это лучше всего формирует профессию, заставляет тебя коротко говорить о главном, выбирать самые важные части сообщения. Тем не менее, моя специализация сразу же была связана с тремя темами, из которых впоследствии осталась только одна. Поясню. Я начала работать еще в школе, когда мне было 14 лет. В принципе, о чем может рассказывать в большом СМИ 14-летняя девочка? Только о том, что ее действительно интересует. А что интересует девочку в 14 лет? Конечно же, мода, красота и мальчики! Впоследствии это стало моими специализациями: мода, красота и психология. Постепенно я сфокусировалась именно на моде. И вот я в Таллинне раздаю интервью, и мне это очень приятно!

– Как же выглядеть «на миллион» вне зависимости от бюджета, возраста и национальных привычек? Сколько шагов нужно сделать, чтобы найти свой стиль в одежде?

– На самом деле, вы уже выглядите на миллион, просто не знаете об этом! Довольно часто вы мешаете себе выглядеть на миллион благодаря тем стереотипам, которые кем-то навязаны. Самое важное – понять в определенный момент, что эти стереотипы вам не нужны. Они мешают не только хорошо выглядеть, но и счастливо жить. Во-первых, как данность нужно принять тот факт, что вы красивы. И если до сих пор вы по какой-то причине еще не увидели этого, ваша задача – наконец-то осознать, что вам дан огромный дар. Вы сами ходите, слышите, видите? Значит, вы уже счастливейший человек, ведь вовсе не всем так повезло, как вам. Поэтому давайте адекватно оценивать божьи дары, особенно сейчас – в предрождественское время. Об этом стоит задуматься.

Запомните! Во-первых, вы красивы и счастливы в принципе, потому что у вас есть огромный божий дар – здоровье. Желаю вам его как можно больше в Новом году и на протяжении всей жизни. Во-вторых, ваша задача – не ругать то, что вам не нравится в себе, а хвалить то, что вам в себе нравится, и подумать, как показать это красивое всем остальным. Ну, и спрятать все остальное.

Идеальная длина юбки женщины – это та длина, которая показывает самую красивую часть ее ноги и закрывает все остальное. Идеальное декольте показывает то, что у вас прекрасно.