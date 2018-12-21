Самоуправления выплатят работникам премии

Из ида-вируских самоуправлений Нарва-Йыэсууское горуправление подтвердило, что они премий платить не будут. Зато утвердительно ответили как Алутагузеская, так и Люганузеская и Тойлаская волости; правда, последняя называет рождественскую премию платой за результативность.

В Тойлаской волости плата за результативность зависит от годового трудового вклада. Премию платят по решению волостного старейшины всем работникам волостного управления и в размере до 50 процентов зарплаты. Решение о премии для самого старейшины принимает волостное собрание. Вопрос на повестке дня стоял.

Люганузеская волость выплатит работникам премию в размере до 25 процентов зарплаты. Для своего помощника волостной старейшина попросил премию в 1000 евро. Одобрить ее должно волостное собрание.

«Надо все же как-то отмечать своих работников, а в волостном управлении другой возможности для этого ведь нет», - старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар подтвердил, что премии у них выплатят. По его словам, сам он старается поддерживать численность чиновников на низком уровне, чтобы у всех была нормальная нагрузка и конкурентоспособная зарплата.

Город Силламяэ выплатит всем своим работникам одинаковую премию. Так, в качестве дополнительной выплаты работникам начислят по 500 евро, из которых вычтут налоги.

Разные департаменты Нарвского горуправления могут выплатить пособие внутри департамента в зависимости от возможностей своих бюджетов. Инструкция по зарплате разрешает выплатить разовую надбавку.

Кохтла-Ярвеское горуправление разрешило городским учреждениям выплатить рождественское пособие в том случае, если в фонде зарплат образовалась экономия. В инструкции по зарплате самого горуправления такого выражения, как «пособие к зарплате», нет. «У нас есть разные другие пособия. Например, в прошлом году мы, исходя из инструкции по зарплате, оплачивали расходы на поправку здоровья в разовом порядке в размере 200-300 евро. Пока не решили, выплатим ли какие-нибудь пособия до Рождества, но еще раз посмотрим на это в четверг, когда уточнятся остатки фонда зарплат», - сказала заместитель мэра Вийве Кесккюла.