Пт, 21.12.2018
И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Елизавета Фомина

В центре Вены открыли стрельбу

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Kiirabi ja politsei Austrias Viinis restorani juures.

ФОТО: Leonhard Foeger / Reuters/Scanpix

Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в центральной части Вены, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сообщалось о двух пострадавших, однако один из них скончался. Второй пострадавший получил серьезные ранения и был направлен в больницу.

По данным австрийского издания Heute, стрельба произошла близ ресторана "Фиглмюллер" в центральной части Вены.

Позднее сотрудники австрийской полиции задержали мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в центре Вены, сообщает в пятницу телеканал OE24.

По данным телеканала, стражи правопорядка не исключают, что стрельбу устроили несколько человек. Полиция продолжает поиски подозреваемых.

Информации о личности задержанного пока нет.

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