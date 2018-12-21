В центре Вены открыли стрельбу
21 декабря 2018, 17:12
Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в центральной части Вены, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее сообщалось о двух пострадавших, однако один из них скончался. Второй пострадавший получил серьезные ранения и был направлен в больницу.
По данным австрийского издания Heute, стрельба произошла близ ресторана "Фиглмюллер" в центральной части Вены.
Позднее сотрудники австрийской полиции задержали мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в центре Вены, сообщает в пятницу телеканал OE24.
По данным телеканала, стражи правопорядка не исключают, что стрельбу устроили несколько человек. Полиция продолжает поиски подозреваемых.
Информации о личности задержанного пока нет.