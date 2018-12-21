Пт, 21.12.2018
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На шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль: есть пострадавший
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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

Департамент шоссейных дорог сообщает, что в Пярнуском уезде произошло ДТП, из-за чего движение в обоих направлениях по шоссе Пярну-Раквере-Сымеру закрыто.

Авария произошла на 51-м километре дороги.

Как сообщил Rus.Postimees дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, согласно первоначальным данным, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Сообщение о ДТП поступило в 16.52. Есть пострадавший.

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