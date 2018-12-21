На шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль: есть пострадавший

На шоссе столкнулись грузовик и легковой автомобиль: есть пострадавшийНовость дополняется
21 декабря 2018, 17:28
Департамент шоссейных дорог сообщает, что в Пярнуском уезде произошло ДТП, из-за чего движение в обоих направлениях по шоссе Пярну-Раквере-Сымеру закрыто.
Авария произошла на 51-м километре дороги.
Как сообщил Rus.Postimees дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, согласно первоначальным данным, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Сообщение о ДТП поступило в 16.52. Есть пострадавший.