Фото: в Литве легковушка столкнулась с грузовиком НАТО, погибли две женщины
21 декабря 2018, 17:35
Утром в пятницу в Вильнюсском районе произошло трагическое ДТП - в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком сил НАТО погибли ждве женщины, сообщает Rus.Tvnet со ссылкой на портал 15min.lt.
В 10:30 автомобиль Volvo S60 выехал на встречную полосу и врезался в военный грузовик.
Две находящиеся в машине женщины в критическом состоянии были доставлены в больницу, однако медикам их спасти не удалось.
Армия Литвы выражает соболезнования семьям погибших женщин.
Полиция расследует обстоятельства произошедшего.