Рождественский мир наступит не только для людей, но и для животных

Традиция провозглашения рождественского мира восходит к ХVII веку, когда Эстония, Финлянди я и Швеция входили в состав единого государства. Начало ей было положено в царствие шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.

Как пишет RusERR, сегодня вечером в городе Выру на берегу озера Тамула охотники по традиции объявят рождественский мир.