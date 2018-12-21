Рождественский мир наступит не только для людей, но и для животных

24 декабря, в сочельник по принятому у католиков и лютеран календарю, ровно в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласит наступление рождественского мира, прочитав историческое послание из окна Ратуши, пишет Раэпресс.
Традиция провозглашения рождественского мира восходит к ХVII веку, когда Эстония, Финлянди я и Швеция входили в состав единого государства. Начало ей было положено в царствие шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.
Как пишет RusERR, сегодня вечером в городе Выру на берегу озера Тамула охотники по традиции объявят рождественский мир.
В этот период люди не охотятся, а отправляются с семьей в лес, где оставляют корм для животных. В этом году рождественский мир в лесах Эстонии будет действовать на два дня дольше.