Туристку изнасиловали в Индии

Инцидент произошел, когда 48-летняя женщина рано утром возвращалась в отель, расположенный недалеко от пляжа Палолем в штате Гоа, передает Lenta.ru.

«Преступник поджидал ее на безлюдной части дороги. Он утащил ее в поле, изнасиловал и забрал ее вещи», — поделился подробностями случившегося офицер полиции Раджендра Дессаи.