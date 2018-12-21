Пт, 21.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Туристку изнасиловали в Индии

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Rand Indias Goa osariigis.

ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Полиция Индии арестовала 31-летнего мужчину за изнасилование туристки из Великобритании, сообщает CNN.

Инцидент произошел, когда 48-летняя женщина рано утром возвращалась в отель, расположенный недалеко от пляжа Палолем в штате Гоа, передает Lenta.ru.

«Преступник поджидал ее на безлюдной части дороги. Он утащил ее в поле, изнасиловал и забрал ее вещи», — поделился подробностями случившегося офицер полиции Раджендра Дессаи.

Он также добавил, что полиция уже задержала подозреваемого в преступлении. Согласно индийским законам, СМИ не могут раскрывать имя жертвы.

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