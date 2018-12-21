Туристку изнасиловали в Индии
21 декабря 2018, 17:45
Полиция Индии арестовала 31-летнего мужчину за изнасилование туристки из Великобритании, сообщает CNN.
Инцидент произошел, когда 48-летняя женщина рано утром возвращалась в отель, расположенный недалеко от пляжа Палолем в штате Гоа, передает Lenta.ru.
«Преступник поджидал ее на безлюдной части дороги. Он утащил ее в поле, изнасиловал и забрал ее вещи», — поделился подробностями случившегося офицер полиции Раджендра Дессаи.
Он также добавил, что полиция уже задержала подозреваемого в преступлении. Согласно индийским законам, СМИ не могут раскрывать имя жертвы.