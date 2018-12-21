ДТП в Ласнамяэ привело к огромной пробке: полиция обратилась к водителям

Сегодня вечером в Ласнамяэ из-за ДТП с пострадавшими образовалась огромная пробка на Петербури-теэ, которая простиралась от улицы Куули до улицы Смуули.

Пыхьяская префектура отметила, что не считая пробок и дорожные условия, происходит много ДТП, все их аварийные полицейские работают.

Полиция призывает водителей передвигаться поскопойнее, чтобы все добрались домой быстро и невредимыми.

Во второй половине дня в пятницу покрытие крупнейших и основных дорог в Эстонии было влажным после обработки реагентами, встречаются также участки, покрытые смесью снега и реагентов.

По прогнозам, в пятницу вечером и в ночь на субботу в Эстонии облачно. По многим регионам пройдет легкий снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. В субботу утром на дорогах может образоваться иней. В течение суток температура воздуха установится ниже нулевой отметки.