Пт, 21.12.2018
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  • ДТП в Ласнамяэ привело к огромной пробке: полиция обратилась к водителям

ДТП в Ласнамяэ привело к огромной пробке: полиция обратилась к водителям

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Avarii Lasnamäel

ФОТО: PPA

Как сообщает полиция, многие в последний рабочий день перед Рождеством решили выехать из города, но делают это слишком неосторожно.

Сегодня вечером в Ласнамяэ из-за ДТП с пострадавшими образовалась огромная пробка на Петербури-теэ, которая простиралась от улицы Куули до улицы Смуули.

Пыхьяская префектура отметила, что не считая пробок и дорожные условия, происходит много ДТП, все их аварийные полицейские работают.  

Полиция призывает водителей передвигаться поскопойнее, чтобы все добрались домой быстро и невредимыми.

Во второй половине дня в пятницу покрытие крупнейших и основных дорог в Эстонии было влажным после обработки реагентами, встречаются также участки, покрытые смесью снега и реагентов.

По прогнозам, в пятницу вечером и в ночь на субботу в Эстонии облачно. По многим регионам пройдет легкий снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. В субботу утром на дорогах может образоваться иней. В течение суток температура воздуха установится ниже нулевой отметки.

Свежевыпавший снег вечером может привести к гололедице на дорогах, предостерег Департамент шоссейных дорог.

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