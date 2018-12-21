Судья о решении по делу Сависаара: мы профессионалы и исходим только из закона

Одна из троих судей, которые вынесли решение о прекращении дела в отношении Эдгара Сависаара, Саале Лаос сказала в интервью Postimees, что хотя дело имело широкий общественный резонанс, судьи исходили только из закона.
«Это вопрос профессионализма. Ясно, что речь идет о деле, привлекшем внимание общественности, но соображения, которые можно учитывать, должны быть только правовыми, и из них мы исходили», - говорит Лаос.
Она пояснила, что хоть Таллиннский окружной суд и отменил решение уездного суда, которым он закрыл дело Сависаара, но никаких инструкций о том, что еще должен был сделать суд первой инстанции, он не дал.
«Вопрос был в том, можно ли сделать еще что-то в дополнение к назначенным двум экспертизам, многоразовым переносам заседаний и опросам экспертов. Ответ госсуда был, что нельзя», - говорит судья.