Судья о решении по делу Сависаара: мы профессионалы и исходим только из закона

«Это вопрос профессионализма. Ясно, что речь идет о деле, привлекшем внимание общественности, но соображения, которые можно учитывать, должны быть только правовыми, и из них мы исходили», - говорит Лаос.

Она пояснила, что хоть Таллиннский окружной суд и отменил решение уездного суда, которым он закрыл дело Сависаара, но никаких инструкций о том, что еще должен был сделать суд первой инстанции, он не дал.