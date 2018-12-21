Спасатели: даже небольшая бомбочка может покалечить или убить человека

Для того, чтобы показать, насколько опасной бывает пиротехника, саперы Спасательного департамента закрепили петарду весом всего 20 граммов в перчатке, наполненной песком. В результате взрыва перчатка разлетелась в клочья, а подставка, на которой она лежала, треснула от взрывной волны. Даже небольшая бомбочка, которая находится в свободной продаже, может убить или покалечить человека.