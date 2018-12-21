Спасатели: даже небольшая бомбочка может покалечить или убить человека

В преддверии праздников ажиотаж вокруг фейерверков растет каждый год, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
Для того, чтобы показать, насколько опасной бывает пиротехника, саперы Спасательного департамента закрепили петарду весом всего 20 граммов в перчатке, наполненной песком. В результате взрыва перчатка разлетелась в клочья, а подставка, на которой она лежала, треснула от взрывной волны. Даже небольшая бомбочка, которая находится в свободной продаже, может убить или покалечить человека.
Руководитель Центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен рассказал, что если вы, например, подожгли фитиль от пиротехнического заряда, по какой-то причине поднесли его к лицу, и он взорвался, вы можете ослепнуть, получить серьезные повреждения лица или даже умереть.