Вопрос читателя: почему в Таллиннском аэропорту массово задерживают рейсы?
21 декабря 2018, 20:07
«Вы не могли бы прояснить, с чем связана массовая задержка рейсов в Таллиннском аэропорту? Жена летит в Краков с пересадкой в Варшаве и опаздывает на стыковочный рейс. Рождество будет омрачено, к сожалению», - написал в пятницу вечером читатель Rus.Postimees.
По словам дежурного пресс-секретаря Таллиннского аэропорта, задержки рейсов не связаны с работой аэропорта и необходимо обращаться к перевозчикам.
Согласно данным аэропорта, сегодня вечером из Таллинна в Варшаву должен был вылететь самолет Lot-Nordica.
Инфотелефон Nordica не отвечает.