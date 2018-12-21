Пт, 21.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов
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  • Эстония
  • Вопрос читателя: почему в Таллиннском аэропорту массово задерживают рейсы?

Вопрос читателя: почему в Таллиннском аэропорту массово задерживают рейсы?

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Таллиннский аэропорт.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX BALTICS

«Вы не могли бы прояснить, с чем связана массовая задержка рейсов в Таллиннском аэропорту? Жена летит в Краков с пересадкой в Варшаве и опаздывает на стыковочный рейс. Рождество будет омрачено, к сожалению», - написал в пятницу вечером читатель Rus.Postimees.

По словам дежурного пресс-секретаря Таллиннского аэропорта, задержки рейсов не связаны с работой аэропорта и необходимо обращаться к перевозчикам.

Согласно данным аэропорта, сегодня вечером из Таллинна в Варшаву должен был вылететь самолет Lot-Nordica.

Инфотелефон Nordica не отвечает.

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