Вопрос читателя: почему в Таллиннском аэропорту массово задерживают рейсы?

«Вы не могли бы прояснить, с чем связана массовая задержка рейсов в Таллиннском аэропорту? Жена летит в Краков с пересадкой в Варшаве и опаздывает на стыковочный рейс. Рождество будет омрачено, к сожалению», - написал в пятницу вечером читатель Rus.Postimees.