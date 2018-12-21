В Петербурге горит склад пиротехники

"В 20:15 поступило сообщение о пожаре по адресу Химический переулок, 14. В 20:32 ранг повышен до номера 2. Характеристика здания и загрузка уточняются, площадь пожара также устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

К месту происшествия следует передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара.

"До ближайших домов более 1 км", - отмечает МЧС.