Пт, 21.12.2018
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В Петербурге горит склад пиротехники

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Пиротехника. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Karli Saul

Сотрудники МЧС работают на месте пожара повышенной сложности на пиротехническом складе в Петербурге, жилых домов в непосредственной близости от места происшествия нет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

"В 20:15 поступило сообщение о пожаре по адресу Химический переулок, 14. В 20:32 ранг повышен до номера 2. Характеристика здания и загрузка уточняются, площадь пожара также устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

К месту происшествия следует передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара.

"До ближайших домов более 1 км", - отмечает МЧС.

От РСЧС к ликвидации последствий пожара привлечено 78 человек личного состава и 22 единицы техники, в том числе от МЧС - 60 человек личного состава и 17 единиц техники.

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