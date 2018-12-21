Беспилотник снова нарушил работу лондонского аэропорта

Телеканал уточняет, что информация об обнаружении беспилотника пока не подтверждена.

"В настоящее время, в связи с предварительной информацией об обнаружении беспилотника, мы в качестве меры предосторожности приостановили взлетно-посадочные операции", - цитирует Sky News слова представительницы аэропорта.

По данным телеканала, ранее в районе аэропорта разместили военное оборудование, предназначенное для противодействия неизвестным беспилотникам, наблюдавшимся вблизи Гэтвика.

Ранее на этой неделе аэропорт закрывался также из-за появления беспилотников. Аэропорт прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 мск) снова приостановил работу.

Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тыс. пассажиров.

В пятницу после почти двухдневного перерыва аэропорт возобновил работу.