Пт, 21.12.2018
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Пюхтицкий монастырь приглашает на концерт перед Рождеством

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Пюхтицкий монастырь

ФОТО: Liis Treimann

Пюхтицкий монастырь перед Рождеством по григорианскому календарю выступит в роли концертной площадки. Программа предстоящего рождественского концерта разнообразна и интересна – многие пьесы имеют любопытную историю возникновения, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

На концерте выступят хор монахинь монастыря, квартет «Измайловский» из Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, сопрано Кайа Урб, контратенор Иво Пости.

По словам организаторов, стены православного монастыря идеально подходят для такой музыки, и слушатели смогут лучше проникнуться темой.

Концерт в Пюхтице состоится 23 декабря.

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