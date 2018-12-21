Пюхтицкий монастырь приглашает на концерт перед Рождеством
21 декабря 2018, 21:38
Пюхтицкий монастырь перед Рождеством по григорианскому календарю выступит в роли концертной площадки. Программа предстоящего рождественского концерта разнообразна и интересна – многие пьесы имеют любопытную историю возникновения, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
На концерте выступят хор монахинь монастыря, квартет «Измайловский» из Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, сопрано Кайа Урб, контратенор Иво Пости.
По словам организаторов, стены православного монастыря идеально подходят для такой музыки, и слушатели смогут лучше проникнуться темой.
Концерт в Пюхтице состоится 23 декабря.