Пюхтицкий монастырь приглашает на концерт перед Рождеством

Пюхтицкий монастырь перед Рождеством по григорианскому календарю выступит в роли концертной площадки. Программа предстоящего рождественского концерта разнообразна и интересна – многие пьесы имеют любопытную историю возникновения, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».