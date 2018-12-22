Дети в Эстонии до школьного возраста верят в существование гномиков

Представители Kantar Emor задали вопрос жителям Эстонии в возрасте 15-84, до какого возраста, по их мнению, дети верят в гномиков: большинство или 31% ответивших считают, что до 6-7 лет. Среди главных экспертов по гномикам – родителей двух или более детей в возрасте до 16 лет – 38% сказали именно так, сообщает фирма.

Каждый пятый уверен, что дети сохраняют эту веру до 10 лет, и целых 16%, что до 11 лет и старше. По словам ведущего эксперта Kantar Emor Керстен Йыги, дети очень хитры. «Они очень хорошо понимают, что нужно по-прежнему убеждать в этом взрослых, потому что к тем, кто не верит, гномики перестают ходить», - отметила она.

38% жителей Эстонии, вне зависимости от возраста, утверждают, что гномики приносят им подарки. Среди семей с двумя и более детьми тапочки наполняют сладостями или другими подарками целых 82%. Дед мороз, согласно результатам опроса, посещает более чем четверти семей с детьми, а остальным он кладет подарки под елку.

В выборе елок у жителей Эстонии заметны большие различия. Свыше 78% всех жителей Эстонии ставят дома елку, но среди эстонцев 59% опрошенных предпочитают живую, и только 27% - искусственную, в то время как среди представителей других национальностей 44% покупают искусственную елку, а живую - только каждый пятый.

По словам Керстен Йыги, в ходе опроса не уточняли, по какому стилю люди празднуют Рождество – по старому или по новому. «Мы оставили живущим в Эстонии христианам свободу трактовки Рождества», - отметила она. «Когда я уточнила у работающих в нашей фирме русскоязычных коллег, что они подразумевают под Рождеством, то они сказали, что праздник, который отмечают 24-26 декабря».

В то же время выяснилось, что если каждый пятый эстонец пойдет в Сочельник или в первый день Рождества в церковь, то среди представителей других национальностей это планируют сделать всего 11%. «Можно предположить, что среди русских, живущих в Эстонии, в церковь отправятся гораздо больше людей, но они сделают это в январе, на Рождество по старому стилю», - отметил Йыги. Среди тех, кто пойдет в церковь, больше всего людей старшего возраста, а также жителей маленьких городов и поселков.

70% респондентов подтвердили, что их семья собирается во время праздника за общим столом, а 57% делают друг другу подарки. Правда, среди эстонцев семейные трапезы более популярны, чем среди представителей других национальностей.

Больше половины жителей Эстонии украшают свои окна так, чтобы это было видно снаружи, кроме того, каждый пятый вешает украшения и на забор вокруг дома.

6,5% жителей Эстонии вообще не празднуют Рождество, при этом наибольший процент среди них неэстонцев (12%), но это опять-таки может указывать на то, что они празднуют Рождество в январе. Среди эстонцев от празднования отказались 4%.