Во время праздников в Таллинне будут круглосуточно оказывать экстренную медицинскую помощь

«Ни один нуждающийся в медицинской помощи не останется без нее в рождественские праздники и на Новый год, - сказал вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер. - В праздничные дни нельзя будет попасть на прием к семейному врачу, но будет круглосуточно работать телефон консультаций семейного врача 1220 или +372 6346630, будут открыты дежурные аптеки. Обязательно нужно соблюдать умеренность в потреблении алкоголя и еде, чтобы избежать проблем со здоровьем».

С жалобами на зубную боль можно обратиться в Таллиннскую стоматологическую клинику по адресу бульвар Тоомпуйестеэ, 4b. Первую помощь оказывают дежурный врач и хирург, открыт рентгеновский кабинет. В субботу клиника открыта с 9 до 15 часов, а в воскресенье с 9 до 14. В сочельник, первый и второй день рождества клиника открыта с 9 до 15 часов.

27 и 28 декабря стоматологическая клиника открыта, как обычно, с 8 до 20 часов, будут доступны все стоматологические услуги. В субботу, 29 декабря, первую помощь будут оказывать с 9 до 15 часов, а в воскресенье, 30 декабря, с 9 до 14 часов. В понедельник, 31 декабря, клиника будет открыта с 9 до 15 часов. Первую помощь будут оказывать дежурный врач и хирург, будет открыт рентгеновский кабинет. Также будут работать дежурный врач по протезированию и зубной техник в лаборатории. В первый день нового года первую помощь будут оказывать с 10 до 15 часов.