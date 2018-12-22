Игра в снежки привела к возбуждению дела о проступке против 11-летнего мальчика

В прошлую пятницу в Кивиыли неподалеку от школы 11-летний мальчик бросил снежок в 11-летнюю девочку. По словам молодежного полицейского Эстер Кянгсепп, между детьми и ранее были недопонимания, о которых знали как родители, так и учителя. После инцидента отец девочки обратился в полицию, где было возбуждено дело о проступке, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Сначала отец девочки обратился в школу, откуда его направили в полицию. А отец мальчика, бросившего снежок, считает, что проблему можно было бы решить в стенах школы. «Школа могла бы разобраться в ситуацию опросить других детей, кто там был. Ведь снежок даже не попал в нее!» - возмущается он.

Отец мальчика предположил, что поскольку он входит в оппозицию волостного собрания города, а директор Кивиылиской первой школы Хейди Уусталу является членом коалиции, то таким образом, по мнению, отца, она пыталась заниматься политикой.

«У меня действительно сложилось такое впечатление, потому что данным случаем могла бы заняться сама школа, - считает родитель. – Ведь в учебных заведениях решают и более серьезные проблемы. Разумеется, любое насильственное действие требует внимания, но обращаться в полицию в связи с брошенным снежком точно не стоит».

По словам директора школы Хейди Уусталу, выводы отца мальчика — его субъективное мнение. «Лично я тут параллелей провести не могу. Я впервые с подобным сталкиваюсь. Странно такое слышать. В моей работе совершенно неважно, кто и какую позицию занимает в волостном собрании», - заверила она.

По словам директора, данным случаем занимался социальный педагог и классные руководители. Также глава школы сказала, что не она рекомендация обратиться в полицию.

В то же время она сочла, что обращение в полицию имело смысл, если иным способом решить проблему не удалось.

Мальчик девочки считает, что совершенно неважно, что он обратился в полицию. Важно, чтобы дети поняли, что нельзя причинять боль другим людям.

«Именно полиция разбирается в подобных ситуациях, а не школа», - сообщил он.

По мнению отца девочки, подобные инциденты и должны решаться вне школы, потому что зачастую учебное заведение не имеет должного воздействия. «Есть соцработники и защита детей, но обычно школа не прибегает к их помощи. Перед тем как бросить снежок, следует задуматься, а будет ли тебе приятно, если кто-то попадет в тебя и причинит боль», - считает отец.

В полиции сообщили, что наказание не является главной целью возбуждения дела о проступке. Важнее выяснить, не имеет ли место травля, которая требует более решительного вмешательства. По словам молодежного полицейского, с детьми провели беседы, по итогам которых мальчик попросил прощения у девочки. Дело о проступке было прекращено.