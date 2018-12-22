Налоговое мошенничество: невероятное везение скандальной строительной фирмы

Издание опубликовало подборку самых крупных и сложных налоговых мошенничеств в 21 веке, в результате которых госбюджет не получил более 40 млн евро.

Руководители средней руки в фирме Facio, согласно предъявленному обвинению, в 2004-2007 году передали в бухгалтерию поддельные счета десятков полочных фирм, с помощью которых пытались уменьшить сумму налогов, которую должна была заплатить строительная компания, на 851 000 евро.

Иногда руководители проектов использовали фиктивные счета в собственных интересах, например, для покупки газонокосилки, мебели, домашней техники или мотоцикла. Переведенные поддельным фирмам на основании поддельных счетов деньги снимали и наличными платили работникам зарплаты в конвертах.

Дело в отношении руководителей проектов прекратили в порядке оппортунитета уже в 2009 году (порядок прекращения уголовного дела, при котором оно не доходит до суда. Дело прекращается на стадии расследования, а подозреваемые выплачивают взыскиваемые с них суммы – ред.).

Главы Facio Тоомас Тромп и Рихо Калве утверждали, что они ничего не знали о налоговом мошенничестве. Прокуратура этому не поверила и подала на компанию в суд.

Тогда произошла странная вещь. Находившаяся под подозрением фирма разделилась и от нее отпочковались две компании: AS Räga и OÜ Facio Ehitus. Последней перешли техника, приборы и работники фирмы Facio.

Этот шаг оспорила прокуратура, посчитав, что Facio решила перевести уголовное дело на не имеющую собственности Räga и начать работу с чистого листа в новой фирме под таким же названием.

В 2012 году Харьюский уездный суд счел обе новые фирмы виновными в уклонении от уплаты налогов и наказал их на 60 000 евро.

Все изменилось в 2014 году, когда госсуд оправдал фирму, решив, что хотя новая Facio и родилась из старой Facio, но это не одно и то же предприятие: новое юридическое лицо создали после совершения преступления. Несмотря на экономическую идентичность, закон не позволяет переность вину одной фирмы на другую. Госсуд отметил, что проблема в дырявом законодательстве, которое позволяет избежать наказания поменявшему «тело» юридическому лицу. Законодатель должен исправить брак.

Не наказанной осталась и Räga, которая к тому моменту была удалена из регистра.

Руководитель отдела по расследованиям Налогового департамента Райн Куус говорил, что именно такие случаи больше всего западают в душу, когда преступнику удается избежать наказания по формальной причине.

За последние пять лет насчитывается 46 подобных дел, что заставляет задуматься: где глаза законодателей, почему они ничего не делают? Пресс-секретарь Минюста Кристина Раммус признала проблему и сообщила, что ею занимаются.

Министерство завершает подготовку изменений в законе и в новом году они должны дойти до правительства. Хитрые схемы, подобные тем, что использовала Facio, будут сдерживаться двумя способами. Во-первых, находящемуся под уголовным следствием предприятю запретят делиться, объединяться или ликвидироваться. Запрет будет автоматическим.