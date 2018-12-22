Два человека задержаны по делу о дронах в лондонском аэропорту Гатвик

Два человека были задержаны в связи с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в преступных целях, которое повлекло за собой серьезный сбой в работе аэропорта Гатвик - второй по загруженности воздушной гавани Великобритании. Об этом сообщили в полиции графства Сассекс.
По данным правоохранителей, мужчина и женщина взяты под стражу "в районе Гатвика" в пятницу, 21 декабря, в 22.00 по местному времени. "Расследование продолжается", - добавили в полиции. Пока неизвестно, какие именно обвинения могут быть выдвинуты в адрес задержанных. Мотивы их действий не оглашаются, пишет DW.com.
Затронуты свыше 100 тысяч пассажиров
Работа аэропорта, расположенного в 46 км к югу от Лондона, была парализована 19 декабря, после того как наземные службы зафиксировали над летным полем два беспилотника.
Сообщения о появлении дронов в районе взлетно-посадочной полосы повторялись еще несколько раз, в последний раз это произошло вечером 21 декабря.
По данным телекомпании Sky News, сбой, пришедшейся на преддверие Рождества по григорианскому календарю, затронул свыше 100 тысяч пассажиров, были отменены сотни рейсов.
Ожидается, что 22 декабря работа аэропорта возобновится в полном объеме.