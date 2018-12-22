Два человека задержаны по делу о дронах в лондонском аэропорту Гатвик

По данным правоохранителей, мужчина и женщина взяты под стражу "в районе Гатвика" в пятницу, 21 декабря, в 22.00 по местному времени. "Расследование продолжается", - добавили в полиции. Пока неизвестно, какие именно обвинения могут быть выдвинуты в адрес задержанных. Мотивы их действий не оглашаются, пишет DW.com.

Затронуты свыше 100 тысяч пассажиров

Работа аэропорта, расположенного в 46 км к югу от Лондона, была парализована 19 декабря, после того как наземные службы зафиксировали над летным полем два беспилотника.

Сообщения о появлении дронов в районе взлетно-посадочной полосы повторялись еще несколько раз, в последний раз это произошло вечером 21 декабря.

По данным телекомпании Sky News, сбой, пришедшейся на преддверие Рождества по григорианскому календарю, затронул свыше 100 тысяч пассажиров, были отменены сотни рейсов.