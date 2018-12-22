В Таллинн приехали нигериец, кениец и сомалиец: смотрите в реальном времени, кто проходит через порт
22 декабря 2018, 11:27
Таллиннский порт представил сегодня новое интернет-приложение, с помощью которого все желающие могут получить информацию о тех, кто проходит через пассажирский порт, пишет Postimees.
Меняющаяся в режиме реального времени карта показывает, граждане каких стран находятся в порту и в каком количестве. Карта покажет также пол и возраст пассажиров. При этом в реальном времени доступна информация только о гражданстве пассажиров, статистические данные, такие как возраст, пол и имя перевозчика приходят с задержкой – когда предприятие публикует данные за период.
По словам руководителям по маркетингу и связям с общественностью Таллиннского порта Сирле Арро, идея создать интерактивную карту зародилась в 2017 году.