Huawei P30 Pro будет оснащаться революционной мобильной камерой

«Huawei P30 обещает стать еще одним продвинутым аппаратом по части камеры. По словам человека, кто видел смартфон, у аппарата будет тройная основная камера с максимальным разрешением 40 Мп и пятикратным приближением без потери качества, а также 24-мегапиксельная селфи-камера. И это даже не Pro-версия», — написал Эван Бласс, также известный как Evleaks.

Судя по описанию, камера в обычном Huawei P30 будет схожа с таковой в P20 Pro и Mate 20 Pro. Также появилась предварительная информация и о P30 Pro с четырьмя основными камерами, пишет 4pda.ru. Одна из них будет отвечать за 3D-сканирование, которое превосходит ToF в смартфонах OPPO. Кроме того, P30 Pro получит 10-кратный гибридный зум без потери качества и 5-кратный оптический — впервые в смартфонах.