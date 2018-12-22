Из-за нехватки денег вузы могут закрыть региональные колледжи

Эстонские университеты утвердили проекты административных договоров с государством, которые регулируют их обязательства по предоставлению высшего образования, но дополнили их оговоркой, что университеты подпишут договоры только при условии получения дополнительного финансирования. В противном случае им придется сокращать объемы обучения и первыми под удар могут попасть региональные колледжи, в том числе в Нарве, Вильянди и Пярну.