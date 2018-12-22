Сб, 22.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Из-за нехватки денег вузы могут закрыть региональные колледжи

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Нарвский колледж Тартуского университета в центре города — на Ратушной площади.

ФОТО: Ирина Токарева

Эстонские университеты утвердили проекты административных договоров с государством, которые регулируют их обязательства по предоставлению высшего образования, но дополнили их оговоркой, что университеты подпишут договоры только при условии получения дополнительного финансирования. В противном случае им придется сокращать объемы обучения и первыми под удар могут попасть региональные колледжи, в том числе в Нарве, Вильянди и Пярну.

Соответствующий протокол был подписан Советом ректоров 19 декабря, сообщил в субботу портал RusERR со ссылкой на ERR Novaator.

"Мы надеемся получить дополнительные средства для выполнения обязанностей. В противном случае мы просто откроем административные договоры, что уменьшит в них обязательства", - пояснил проректор по учебной части Таллиннского технического университета Хендрик Волл.

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