Из-за нехватки денег вузы могут закрыть региональные колледжи

Эстонские университеты утвердили проекты административных договоров с государством, которые регулируют их обязательства по предоставлению высшего образования, но дополнили их оговоркой, что университеты подпишут договоры только при условии получения дополнительного финансирования. В противном случае им придется сокращать объемы обучения и первыми под удар могут попасть региональные колледжи, в том числе в Нарве, Вильянди и Пярну.
Соответствующий протокол был подписан Советом ректоров 19 декабря, сообщил в субботу портал RusERR со ссылкой на ERR Novaator.
"Мы надеемся получить дополнительные средства для выполнения обязанностей. В противном случае мы просто откроем административные договоры, что уменьшит в них обязательства", - пояснил проректор по учебной части Таллиннского технического университета Хендрик Волл.