Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS

Знаменитый форвард подписал новый контракт с "Гэлакси", соглашение рассчитано до конца сезона 2019 года. По данным источника, оклад 37-летнего футболиста в новом сезоне составит примерно 7,5 млн долларов, пишет Newsru.com.

Златан отныне превосходит Кака ("Орландо"​) и Себастьяна Джовинко ("Торонто") с зарплатами в 7,17 и 7,13 млн в год.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента в марте 2018 года. По предыдущему контракту он заработал 1,5 млн. В 2018 году он принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач.

Шведский форвард выиграл приз "Новичок года" MLS и вошел в символическую сборную, хотя "Лос-Анджелес Гэлакси" не смог выйти в плей-офф турнира.