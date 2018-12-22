Utilitas нервно курит в сторонке: производитель электронных сигарет выплатит сотрудникам два миллиарда долларов

В отличие от Utilitas, где решили выплатить премию в 50 000 евро вне зависимости от занимаемой должности и трудового стада работника, руководство Juul будет учитывать эти параметры при начислении премии.

Если бы производитель электронных сигарет решил распределить премии по принципу Кристьяна Раху, то каждый работник предприятия получил бы по 1,3 млн долларов (1,13 млн евро).

По завершению сделки стоимость Juul оценивается в $38 млрд. Это делает ее одной из самых дорогих частных компаний мира, отмечает FT.

Исполнительный директор Altria Говард Виллард, говоря об инвестиции, обратил внимание на то, что Juul — это продукт, который позволяет снизить вред от потребления табака. Это самая большая инвестиция Altria в истории, подчеркнул он.