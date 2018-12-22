Группа Altria, в которую входит производитель сигарет Philip Morris, покупает за $12,8 млрд 35-процентную долю в компании Juul, выпускающей электронные сигареты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Altria. Руководство производиетля электронных сигарет решило премировать 1500 сотрудников премией в размере 2 млрд долларов (1,8 млрд евро), пишет Majandus24 со ссылкой на CNBC.
В отличие от Utilitas, где решили выплатить премию в 50 000 евро вне зависимости от занимаемой должности и трудового стада работника, руководство Juul будет учитывать эти параметры при начислении премии.
Если бы производитель электронных сигарет решил распределить премии по принципу Кристьяна Раху, то каждый работник предприятия получил бы по 1,3 млн долларов (1,13 млн евро).
По завершению сделки стоимость Juul оценивается в $38 млрд. Это делает ее одной из самых дорогих частных компаний мира, отмечает FT.
Исполнительный директор Altria Говард Виллард, говоря об инвестиции, обратил внимание на то, что Juul — это продукт, который позволяет снизить вред от потребления табака. Это самая большая инвестиция Altria в истории, подчеркнул он.
В ноябре стало известно, что австралийский инвестиционный фонд First State за 320 млн евро купит 85 процентов крупнейшей фирмы централизованного теплоснабжения Utilitas, принадлежащей Кристьяну Раху. После заключения сделки Кристьян Раху сообщил, что из полученного в результате предприятием дохода руководство выплатит каждому работнику премию в размере 50 000 евро. В Utilitas Grupp работают 263 человека, каждый из них получил самую большую премию в своей жизни: если вычесть налоги, сотрудники получат на руки по 30 000 евро. Всего на выплату премий Utilitas потребовалось 13 миллионов евро.