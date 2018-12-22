Представитель МИД РФ о заявлении разведки США: не вызывает ничего, кроме презрения и брезгливости

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — написала она в Fаcebook.