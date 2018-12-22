Представитель МИД РФ о заявлении разведки США: не вызывает ничего, кроме презрения и брезгливости
22 декабря 2018, 13:48
На заявление американской разведки о вмешательстве России в выборы отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — написала она в Fаcebook.