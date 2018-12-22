Сб, 22.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов
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  • Представитель МИД РФ о заявлении разведки США: не вызывает ничего, кроме презрения и брезгливости

Представитель МИД РФ о заявлении разведки США: не вызывает ничего, кроме презрения и брезгливости

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Мария Захарова.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

На заявление американской разведки о вмешательстве России в выборы отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает», — написала она в Fаcebook.

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