Ратас: Тыниссон умел отстаивать национальные идеалы и в сложные времена

«Он успел послужить нашему государству в качестве многократного главы правительства, депутата Земского совета и Учредительного собрания, министра Временного правительства и спикера Рийгикогу, - сказал Ратас, отметив, что Тыниссон был выдающейся личностью и успел совершить в течение своей жизни невероятно много. - Тыниссон своими жизнью и деятельностью показал всем современникам, что если объединить верность высоким целям и целенаправленную работу, можно воплотить эти идеалы на практике».

Яан Тыниссон также сыграл важную роль в эстонском обществе в качестве главного редактора газеты Postimees, напомнил Ратас.

«Роль главного редактора газеты и выпуск газеты безусловно были тогда непростыми. В то же время, мы сейчас очень хорошо знаем, каким весом обладал Postimees в истории нашей культуры», - отметил Ратас роль Тыниссона в развитии эстонской журналистики.

Ратас также сказал, что в нынешнем здании правительства Эстонии, доме Стенбока, среди портретов других государственных деятелей в зале Государственных старейшин висит и портрет Тыниссона.

«Под портретами указаны годы смерти наших выдающихся деятелей и они, к сожалению, слишком похожи. Под портретом Яана Тыниссона после 1941 года стоит вопросительный знак, мы мало знаем о конце его жизни. Сложно представить себе, решались ли государственные руководители в то время хотя бы мечтать о том, что однажды мы отметим столетний юбилей своего государства. В Зале государственных старейшин мне всегда придает уверенности знание, что все мы каждый день прилагаем усилия, чтобы ни одно поколение не сомневалось в предстоящих нам веках», - сказал Ратас.