В России горит шахта, люди оказались в ловушке под землей

Как сообщается на сайте компании "Уралкалий", задымление произошло в четвертом стволе рудника "Соликамск-3", передает Newsru. "С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда", - говорится в материале пресс-службы.

По данным информированного источника "Интерфакса", работы выполняет ФГУП "УС-30" (Башкирия). В момент инцидента под землей находились 17 человек, 8 выведены на поверхность, среди них пострадавших нет.

Заблокированные шахтеры оснащены кислородными баллонами, которых должно хватить на час полностью автономного дыхания. "В теории может хватить на более длительный срок при разумном потреблении", - добавил собеседник агентства в оперативном штабе.

Он отметил, что кислорода горнякам должно хватить до прибытия горноспасателей. Однако пока пожар очень сильный и добраться до шахтеров не удается.

В службе технического надзора Пермского края высказывали предположение, что причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте.

В технадзоре пояснили, что при взрыве метанопылевоздушной смеси в горных выработках формируется воздушная ударная волна и в девять раз возрастает атмосферное давление.

"При распространении взрывной волны по выработке появлению фронта пламени обычно предшествует волна сжатого воздуха. Встретив на своем пути скопление взрывоопасной газовой смеси, она сжимает ее, а подошедшее пламя воспламеняет", - сказал сотрудник службы.