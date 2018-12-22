Во Львове произошел пожар на рождественской ярмарке: есть пострадавшие
22 декабря 2018, 14:40
Пожар произошел во Львове на рождественской ярмарке, по некоторым данным, пострадали четыре человека, пишет Интерфакс.
Как сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, информация о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы поступила к спасателям в субботу в 13:15. Огонь перебросился на два соседних павильона.
По предварительным данным, в результате пожара травмированы четыре человека, подчеркнули в ГУ ГСЧС.
Пожар локализован в 13:26, ликвидирован в 13:32. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.