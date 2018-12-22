Сб, 22.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас

Во Львове произошел пожар на рождественской ярмарке: есть пострадавшие

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Рождественская елка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Пожар произошел во Львове на рождественской ярмарке, по некоторым данным, пострадали четыре человека, пишет Интерфакс.

Как сообщает Главное управление ГСЧС во Львовской области, информация о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы поступила к спасателям в субботу в 13:15. Огонь перебросился на два соседних павильона.

По предварительным данным, в результате пожара травмированы четыре человека, подчеркнули в ГУ ГСЧС.

Пожар локализован в 13:26, ликвидирован в 13:32. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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