Bloomberg узнал о снижении состояния российских миллиардеров

Наиболее серьезные потери из-за санкций США понес президент алюминиевой компании "Русал" и En+ Group Олег Дерипаска: он лишился 5,7 млрд долларов (5 млрд евро) и выбыл из списка, пишет DW.com.

Капиталы Тимченко выросли

На состояние активов российских предпринимателей влияли "волатильность, вызванная падением цен на нефть, обострение напряженности в отношениях с Украиной и ужесточение ограничительных мер" против РФ, констатирует Bloomberg.

Вместе с тем, по данным агентства, в сравнении с бизнесменами из других стран снижение капиталов россиян было не столь существенным и чередовалось с периодами прироста стоимости.

Наиболее положительная динамика в этом отношении наблюдалась у Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре". Его состояние составило 14,1 млрд долларов (12,3 млрд евро), увеличившись на 27 процентов или на 2,99 млрд долларов (2,63 млрд евро).

Цукерберг лишился 23 млрд долларов

В целом же 500 самых богатых людей мира потеряли в текущем году около 511 млрд долларов (448 млрд евро).

Так, крайне неудачно год сложился для руководителя Facebook Inc. Марка Цукерберга. Из-за проблем с имиджем корпорации, ужесточения европейского законодательства по защите персональных данных и скандалов с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах он лишился 23,1 млрд долларов (20 млрд евро).