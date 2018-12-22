Сб, 22.12.2018
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Канадский тренер Медведевой признался, что не может гарантировать фигуристке победы

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Евгения Медведева

ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

Канадский тренер Брайан Орсер не может гарантировать, что под его руководством российская фигуристка Евгения Медведева вновь начнет побеждать, но он делает со своей стороны все возможное. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале John Wilson Blades.

На чемпионате России в Саранске после исполнения короткой программы Медведева занимает 14-е место (62,24), что является для нее худшим результатом на российских первенствах в карьере.

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"Мы стараемся делать все возможное. Я не говорю, что обязательно снова сделаю из нее чемпионку. Я хочу, чтобы она продолжала любить фигурное катание, чтобы она продолжала вносить свой вклад в этот вид спорта", - сказал Орсер.

Медведева начала сотрудничество с Орсером после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, до этого спортсменка тренировалась у российского специалиста Этери Тутберидзе, пишет Newsru.com.

Медведева - двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане она завоевала две серебряные медали. В нынешнем сезоне спортсменка впервые в карьере не смогла пробиться в финал Гран-при.

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