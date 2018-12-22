Канадский тренер Медведевой признался, что не может гарантировать фигуристке победы

На чемпионате России в Саранске после исполнения короткой программы Медведева занимает 14-е место (62,24), что является для нее худшим результатом на российских первенствах в карьере.

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"Мы стараемся делать все возможное. Я не говорю, что обязательно снова сделаю из нее чемпионку. Я хочу, чтобы она продолжала любить фигурное катание, чтобы она продолжала вносить свой вклад в этот вид спорта", - сказал Орсер.

Медведева начала сотрудничество с Орсером после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, до этого спортсменка тренировалась у российского специалиста Этери Тутберидзе, пишет Newsru.com.