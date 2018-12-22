Apple возродит iPad mini в 2019 году

По сообщению источников из производственной цепочки Apple, массовое производство iPad mini начнется в конце декабря. отмечается, что Apple попытается таким образом справиться с общим снижением продаж своих планшетов, пишет ferra.ru .

Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. Только в марте 2017 года на него была снижена цена до 399 долларов за модель с 128 ГБ. Согласно более ранним слухам, iPad mini 5 получит удешевленный дисплей и обновленный процессор.