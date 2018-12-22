Сб, 22.12.2018
Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает. Владимир Путин

Apple возродит iPad mini в 2019 году

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

CUPERTINO, CA - OCTOBER 16: A touch I.D. pad is seen on the new iPad Mini 3 during an Apple special event on October 16, 2014 in Cupertino, California. Apple unveiled the new iPad Air 2 and iPad Mini 3 tablets and the iMac with 5K retina display. Justin Sullivan/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Компания Apple в первой половине 2019 года планирует выпустить следующее поколение компактного планшета iPad mini. Об этом сообщил профильный японский блог Macotakara, первым заметивший заметку китайскоязычной газеты China Business Times.

По сообщению источников из производственной цепочки Apple, массовое производство iPad mini начнется в конце декабря. отмечается, что Apple попытается таким образом справиться с общим снижением продаж своих планшетов, пишет ferra.ru.

Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. Только в марте 2017 года на него была снижена цена до 399 долларов за модель с 128 ГБ. Согласно более ранним слухам, iPad mini 5 получит удешевленный дисплей и обновленный процессор.

Те же китайские источники также сообщили о грядущем выпуске нового недорого iPad. Вместо 9.7-дюймовой модели будет представлена 10-дюймовая с более тонкими рамками дисплея. Цена должна остаться прежней.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ