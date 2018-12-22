Невероятная история жительницы Эстонии: пропавшую сестру нашли в Казахстане

Служивший в Пярну в советское время грузин нашел любовь своей жизни за прилавком магазина в эстонском поселке. После свадьбы и рождения дочери молодая семья улетела на родину мужа. Связи жены с ее родственникам в Эстонии становилась все слабее, пока вообще не оборвалась, пишет Postimees.
Внезапно старшая сестра пропала. Бесследно. Ни слуху ни духу.
Шли годы. По-прежнему тишина.
Аннели, из четырех сестер третья по старшинству, стала подозревать, что старшей сестры Маре уже может и не быть в живых.
Маре покинула Эстонию очень давно, в 1980 году. Ей было 22 года.
Ее уезду предшествовала случайная встреча.
Тогда, в советское время, Маре из Пярнумаа после окончания Пярну-Яагупиской средней школы нашла работу в местном магазине.
В один в магазине появился молодой человек. Как вскоре узнала Маре, его звали Афто. Он был родом из Грузии, служил в советской армии вблизи Пярну и после ухода в резерв решил остаться в Эстонии.
У Маре были короткие блондинистые кудрявые волосы. Почти как у Анне Вески в то время. Они всегда бросались в глаза и привлекали внимание.
Насколько сестра Маре, работающая воспитательницей в Рапламаа, Аннели помнит события, которые происходили более трех десятилетий назад, Афто работал в строительстве.
Через некоторое время Маре и Афто поженились. Фамилия старшей сестры стала Брикадзе. Вскоре у них родилась дочь Моника.
Когда Монике только исполнилось три месяца, Афто позвали вернуться домой, в Грузию. Его родители были настолько стары, что нуждались в ежедневном уходе. И по грузинским традициям, именно сын должен взять на себя заботу за матерью и отцом.
Афто улетел вместе с женой и маленькой дочерью на родину. Аннели знала, что они жили в Кутаиси. Это третий город по величине в Грузии. «Если я все точно помню, - говорит Аннели. - У меня была своя жизнь, я не могла всегда следить за тем, что делает сестра».
В следующий раз родственники увидели Маре под конец советского времени, летом 1989 года, когда она приехала в Эстонию. Монике уже исполнилось девять лет, а родившейся уже в Грузии второй дочери Марике — семь лет. Обе говорили на русском языке.
Это был последний раз, когда эстонские родственники видели Маре.
В душу закрадывается сомнение
Маре время от времени все-таки писала в Эстонию. Но чем больше проходило времени, тем реже приходили письма. Однажды она начала писать письмо осень, но по штампу на письме видно, что отправили его только весной.
Что последнее было известно о старшей сестра, что она переехала из Грузии в Шахтинск — город областного подчинения в Карагандинской области Казахстана. Эта область богата углем и печально известна своими тюремными лагерями.
Именно там в середине 1990-х оборвались следы Маре.
В начале Аннели особо не задумывалась об исчезновении старшей сестры. Она была занята собой и детьми, времени, чтобы связаться с сестрой. Возможно, что письма просто затерялись, преодолевая большой путь, пыталась она себя успокоить.
Но когда письма все не приходили, Аннели признается, что мысленно даже начала ругать Маре.
Пока в душе не зародилось подозрение, что вдруг что-то случилось.
Когда в конце прошлого десятилетия на ETV стала выходить передача «Sind otsides» («Ищу тебя»), Аннели пришла идея найти сестру с помощью телевизионщиков. Но только идеей это, к сожалению, и осталось. Тем более, по словам тогдашней ведущей Маргит Килуметс, их команда получала столько запросов на поиск, что из-за нехватки времени и денег на экраны выходила только пятая часть случаев, которые попадали в редакцию.
Так Аннели решила поиски старшей сестры взять в свои руки.
Дочь пришла на помощь
В прошлом десятилетии на территории бывшего Советского Союза популярность набирала соцсеть «Одноклассники», у которой сейчас уже более 200 млн пользователей. Там Аннели начала свои поиски.
Но была одна проблема: трудно было поверить, что Маре, которой в то время уже было более пятидесяти лет, могла бы быть там зарегистрирована.
Ее там и не было.
Но была еще одна возможность: Моника! Вполне вероятно, что в ее возрасте можно иметь аккаунт на «Одноклассниках».
Но тут возникла новая проблема: какая у нее фамилия? Вероятно, что она вышла замуж.
Аннели вбила в поиск имя Моника и год рождения — 1980. Ей выдало целый перечень анкет. Среди них была и одна Моника из Караганды.
Аннели отправила этой Монике заявку на добавление в друзья.
Ответ сразу не пришел. Его пришлось ждать. В итоге Моника приняла заявку.
Аннели ей написала: я — твоя тетя, хочу связаться с Маре.
Опять тишина. Проходят недели. Ни единого сообщения.
Но в итоге, через Монику, Аннели связалась через Skype с давно потерянной сестрой.
«Слезы были с двух сторон», - не скрывает Аннели.
Но долго им пообщаться не удалось. Связь по Skype прерывалась, были помехи. Но по крайней мере, Аннели хоть на доли секунды смогла увидеть сестру и убедиться, что та жива и здорова.
Ее муж Афто, как выяснилось, к сожалению, почти полтора десятилетия назад умер в результате тяжелого заболевания. «Когда узнала это, была шокирована», - вспоминает Аннели.
Скудная пенсия
Несмотря на долгое время проведенное за пределами Эстонии, Маре не забыла эстонский язык. Она все прекрасно понимает и пишет почти без ошибок, заверяет Аннели. Только при разговоре иногда приходится искать подходящие слова.
Обе дочери Маре, Моника и Марика, вышли замуж и живет в Шахтинске. У них на двоих три ребенка.
На самом деле Аннели мало знает о жизни старшей сестры в последние десятилетия. Только неделю назад она узнала, почему сестра переехала из Грузии в Казахстан: дядя Афто, который жил в Караганды, после смерти родителей Афто их туда позвал.
Но им еще предстоит о многом поговорить.
Теперь самое подходящее время спустя годы вновь встретиться. И было бы логичным, чтобы Маре приехала в Эстонию, на свою родину, а не наоборот, чтобы Аннели ехала в Казахстан. Было бы прекрасно, если Маре приехала в гости вместе с дочерьми.
Вся загвоздка в деньгах. Аннели слышала, что пенсия Маре — 32 000 казахстанских тенге. Это всего лишь 76 евро.
Январские рейсы туда-обратно из крупнейшего города Казахстана Алматы в Таллинн стоят шестьсот евро. Сюда же добавляются траты на поездку на поезде в тысячи километров из Караганды в Алматы.
Безнадежное мероприятие...
Но полезно слушать радио. Аннели вот уже 21 год слушает Raadio Elmar. В эфире организуют розыгрыши, как пластинок, так и билетов в ночной клуб.
В ноябре радио Elmar организовало игру «Jõuluks koju» («Домой к Рождеству»), чтобы помочь двум свои слушателям привезти домой кого-то из своих близких, кто живет далеко.
За пять дней до окончания срока Аннели тоже отправила историю своей сестры в редакцию радио Elmar.
Всего в редакцию поступило 93 истории, которые рассказывают об эстонца из Байкала, Гавайи и Австралии. Семь членов редакции сели вокруг стола и по порядку читали все письма. Последним они взяли письмо Аннели.
Своей душевностью и необычностью именно это письмо завоевало больше всего симпатий.
Аннели позвонили и сообщили, что она выиграла. «Я плакала от счастья», - признается она.
Через два часа радостную весть она сообщила сестре.
К сожалению, к Рождеству Маре не приехала в Эстонию. Нет, дело не в документах. Они в порядке: два месяца назад ей исполнилось 60 лет и она оформила эстонский паспорт. Дело в том, что airBaltic, который предоставляет приз розыгрыша — билеты туда-обратно стоимость до 2000 евро, будет летать в Алматы только в мае.
Выигрыш, к счастью, действует весь год.
Но Аннели, ее семья и другие родственники хотят увидеть Маре в Эстонии раньше, чем весной. Ведь они так долго не виделись. Теперь они будут искать варианты для более ранней встречи.