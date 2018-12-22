Невероятная история жительницы Эстонии: пропавшую сестру нашли в Казахстане

Внезапно старшая сестра пропала. Бесследно. Ни слуху ни духу.

Шли годы. По-прежнему тишина.

Аннели, из четырех сестер третья по старшинству, стала подозревать, что старшей сестры Маре уже может и не быть в живых.

Маре покинула Эстонию очень давно, в 1980 году. Ей было 22 года.

Ее уезду предшествовала случайная встреча.

Тогда, в советское время, Маре из Пярнумаа после окончания Пярну-Яагупиской средней школы нашла работу в местном магазине.

В один в магазине появился молодой человек. Как вскоре узнала Маре, его звали Афто. Он был родом из Грузии, служил в советской армии вблизи Пярну и после ухода в резерв решил остаться в Эстонии.

У Маре были короткие блондинистые кудрявые волосы. Почти как у Анне Вески в то время. Они всегда бросались в глаза и привлекали внимание.

Насколько сестра Маре, работающая воспитательницей в Рапламаа, Аннели помнит события, которые происходили более трех десятилетий назад, Афто работал в строительстве.

Через некоторое время Маре и Афто поженились. Фамилия старшей сестры стала Брикадзе. Вскоре у них родилась дочь Моника.

Когда Монике только исполнилось три месяца, Афто позвали вернуться домой, в Грузию. Его родители были настолько стары, что нуждались в ежедневном уходе. И по грузинским традициям, именно сын должен взять на себя заботу за матерью и отцом.

Афто улетел вместе с женой и маленькой дочерью на родину. Аннели знала, что они жили в Кутаиси. Это третий город по величине в Грузии. «Если я все точно помню, - говорит Аннели. - У меня была своя жизнь, я не могла всегда следить за тем, что делает сестра».

В следующий раз родственники увидели Маре под конец советского времени, летом 1989 года, когда она приехала в Эстонию. Монике уже исполнилось девять лет, а родившейся уже в Грузии второй дочери Марике — семь лет. Обе говорили на русском языке.

Это был последний раз, когда эстонские родственники видели Маре.

В душу закрадывается сомнение

Маре время от времени все-таки писала в Эстонию. Но чем больше проходило времени, тем реже приходили письма. Однажды она начала писать письмо осень, но по штампу на письме видно, что отправили его только весной.

Что последнее было известно о старшей сестра, что она переехала из Грузии в Шахтинск — город областного подчинения в Карагандинской области Казахстана. Эта область богата углем и печально известна своими тюремными лагерями.

Именно там в середине 1990-х оборвались следы Маре.

В начале Аннели особо не задумывалась об исчезновении старшей сестры. Она была занята собой и детьми, времени, чтобы связаться с сестрой. Возможно, что письма просто затерялись, преодолевая большой путь, пыталась она себя успокоить.