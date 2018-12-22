Фото: беспечность мужчины чуть не привела к трагедии
22 декабря 2018, 16:20
Сегодня около половины второго в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыльвамаа вспыхнул пожар, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Случайный проезжающий мимо человек сообщил, что из дома в деревне Наруски валит дым.
Ситуацию осложняло и то, что соседи сообщили, что в горящем доме, находится человек. На место поспешили как спасатели, так и скорая помощь.
Выяснилось, что владелец дома вместе с другом употребляли алкоголь. После ухода друга, хозяин лег спать. Но сделал это опасным способом — с сигаретой в зубах.
От сигареты загорелось одеяло, от которого и пошел дым. К счастью, пожар заметили быстро и удалось избежать большого ущерба как для здоровья, так и для имущества. Медики на месте оказали помощь владельцу дома.