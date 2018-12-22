Сб, 22.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
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  • Фото: беспечность мужчины чуть не привела к трагедии

Фото: беспечность мужчины чуть не привела к трагедии

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Hooletu suitsetamine lõppes tulekahjuga.

ФОТО: Indrek Sarapuu

Сегодня около половины второго в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыльвамаа вспыхнул пожар, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Случайный проезжающий мимо человек сообщил, что из дома в деревне Наруски валит дым.

Ситуацию осложняло и то, что соседи сообщили, что в горящем доме, находится человек. На место поспешили как спасатели, так и скорая помощь.

Выяснилось, что владелец дома вместе с другом употребляли алкоголь. После ухода друга, хозяин лег спать. Но сделал это опасным способом — с сигаретой в зубах.

От сигареты загорелось одеяло, от которого и пошел дым. К счастью, пожар заметили быстро и удалось избежать большого ущерба как для здоровья, так и для имущества. Медики на месте оказали помощь владельцу дома.

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