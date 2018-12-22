Фото: беспечность мужчины чуть не привела к трагедии

Случайный проезжающий мимо человек сообщил, что из дома в деревне Наруски валит дым.

Ситуацию осложняло и то, что соседи сообщили, что в горящем доме, находится человек. На место поспешили как спасатели, так и скорая помощь.

Выяснилось, что владелец дома вместе с другом употребляли алкоголь. После ухода друга, хозяин лег спать. Но сделал это опасным способом — с сигаретой в зубах.