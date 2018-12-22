Картина дня: наказание за игру в снежки, налоговое мошенничество и невероятная история поиска пропавшей сестры

Игра в снежки привела к возбуждению дела о проступке против 11-летнего мальчика

Пожалуй, многие из нас играли в снежки в детстве. И нередко брошенные противником снежные комки попадали в нас. На прошлой неделе кажущаяся безобидной игра привела к возбуждению дела по проступке против 11-летнего мальчика. Читайте далее...

Налоговое мошенничество: невероятное везение скандальной строительной фирмы

Несмотря на то, что фирма Facio Ehitus и ее работники в середине прошлого десятилетия, согласно обвинению, обманули государство почти на миллион евро, госсуд оправдал предприятие. Читайте далее...

В Таллинн приехали нигериец, кениец и сомалиец: смотрите в реальном времени, кто проходит через порт

Таллиннский порт представил сегодня новое интернет-приложение, с помощью которого все желающие могут получить информацию о тех, кто проходит через пассажирский порт, пишет Postimees. Читайте далее...

Разведка США нашла признаки российского вмешательства в выборы 2018 года

Операции России, направленные на разделение американского общества, продолжились и в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре этого года, утверждает американская разведка. По ее данным, кампания велась в соцсетях и СМИ, пишет Би-би-си. Читайте далее...

Из-за нехватки денег вузы могут закрыть региональные колледжи

Эстонские университеты утвердили проекты административных договоров с государством, которые регулируют их обязательства по предоставлению высшего образования, но дополнили их оговоркой, что университеты подпишут договоры только при условии получения дополнительного финансирования. Читайте далее...

В России горит шахта, люди оказались в ловушке под землей

Девять горняков оказались заблокированными под землей в результате пожара на Соликамском калийном руднике, с ними не удается установить связь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб на месте происшествия. Читайте далее...

Невероятная история жительницы Эстонии: пропавшую сестру нашли в Казахстане