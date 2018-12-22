SpaceX в четвертый раз отменила запуск ракеты Falcon 9 со спутником GPS новейшего поколения

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за нештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. SpaceX перенесла его на среду. Но за три часа до старта сообщила о новой отмене. В четверг запуску помешала неблагоприятная погода в районе космодрома. Непогода повлияла и на решение о запуске ракеты в субботу.

"Запуск отменен в связи с непогодой, - сообщила компания SpaceX. - Он перенесен на воскресенье". Запуск отложен из-за сильного ветра, добавили в компании.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны должен стать первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно заменят устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Спутник первоначально должен быть заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемся система полнофункционально заработает не ранее 2022 года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.